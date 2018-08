Olimpo: “Que me corten la pierna, pero el sábado juego”, dijo Maxi Fornari

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Minutos después de haber finalizado el partido entre Olimpo y Sarmiento, Maximiliano Fornari pasó con prisa por el gimnasio Norberto Tomás y no levantó la cabeza hasta llegar al portón de rejas de avenida Colón y Angel Brunel.

“¿Estás enojado?”, le pregunté.

“Sí, recaliente, porque quería jugar. No recibí el alta médica y me enojé con los doctores, con los Profes, con todos... Pero en frío te digo que la lesión había desaparecido horas antes del encuentro y no había hecho fútbol, así que la decisión estuvo bien tomada”, señaló “Maxi”, quien sí o sí quería estar frente a su ex equipo, el kiwi juninense.

¿Por qué ni siquiera concentró? Por una tendinosis en la parte alta del cuádriceps derecho, zona que se le inflamó y se le llenó de líquido.

“Le dije a todos que si jugaba se iba a cumplir la ley del ex, te juro que le hacía un gol. ¿Si lo iba a gritar? Más vale, los goles se tienen que festejar”, señaló el volante, con cierta bronca hacia el verde de la ciudad del noroeste de la provincia de Buenos Aires.

“Si me tienen que cortar la pierna, que me la corten, pero el sábado quiero estar en Adrogué. Me siento bien físicamente, muy motivado; no quiero perder más tiempo”, admitió el carrilero o punta de Salto.

Recupera a otros dos soldados

Además de Fornari, otros dos futbolistas están en condiciones de reaparecer frente a Brown, el próximo sábado desde las 15.30 en Adrogué, ciudad cabecera del partido de Almirante Brown, en la Zona Sur del Gran Buenos Aires).

Martín Ferreyra se recuperó de un estado gripal, y Bruno Díaz, volante central que tenía reservado un lugar en el banco de suplentes en el choque frente a Sarmiento, cumplió la fecha de suspensión (por límite de amarillas) que debía cuando jugaba el Federal B con Tiro Federal.