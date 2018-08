Olimpo: “Hicimos el gasto, jugamos mejor y merecimos ganar”, dijo Lacunza

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

“Si el partido lo ganaba Olimpo, todos iban a decir que estaba bien. Largamente merecimos quedarnos con los tres puntos".

Clarito, ¿no? Leandro Lacunza no dudó en ninguna de sus apreciaciones, analizó el partido de la misma manera que el resto de sus compañeros y a lo largo de la nota aclaró más de una vez que el conjunto aurinegro debió quedarse con el triunfo.

"Lo mejor del equipo se vio en el primer tiempo. En esa etapa hicimos todos los méritos para irnos en ventaja al descanso. Tuvimos rotación, cambio de ritmo y situaciones claras, pero nos está faltando la puntada final", argumentó el lateralista puntaltense.

"Fuimos más incisivos y más peligros que Sarmiento. Llevamos el peso del partido y ellos, por momentos, no sabían como equiparar el trámite. La derrota duele porque fue frente a un adversario que hizo poco y nada", detalló "Lacu".

--¿A qué se debió el bajón del complemento: fue físico, anímico o futbolístico?

--Equivocamos los caminos y perdimos claridad. Así y todo contamos con chances para abrir el marcador. Fuimos al frente, hasta en un momento quedamos con línea de tres en el fondo, pero perdimos una pelota en la zona media, Sarmiento salió rápido, nos agarró mal parados y el 9 (Nicolás Orsini) señaló un gol con espacios y todo el tiempo del mundo.

"Muchos chicos debutaron en la categoría; la ansiedad y los nervios jugaron un papel preponderante. El rendimiento colectivo va a ir mejorando cuando avance el campeonato y las buenas individualidades que tenemos se pongan a tono y se sientan cómodas dentro de la cancha".

--Te noto más fastidioso que preocupado. ¿Me equivoco?

--Estoy caliente. Te reitero, no merecimos ni el empate, tendríamos que haber ganado. Tuvimos el control del encuentro, administramos bien la pelota, buscamos por el medio y por los costados, pero el gol lo hicieron ellos.

"Ahora tenemos que ir a recuperar estas unidades a cancha de Brown de Adrogué, que ya me imagino lo que debe ser. El ingreso, los vestuarios, la presión de la gente, todo debe ser complicado. Encima vienen de ganar en Puerto Madryn, así que van a estar agrandados".

--Todos los partidos del torneo van a ser ásperos y muy luchados.

--Sí, tal cual. Hay mucho roce físico y se dan partidos donde hay que meter y meter. Pero como grupo no le tememos a nada y estamos dispuesto a dar la cara donde sea y ante quien sea.

“Eze” Viola fue el único jugador en cancha que ya había jugado con Olimpo en la B Nacional. Un cotejo en la temporada 2008-2009: 1-1 con All Boys.

El récord de Bonjour

Dio un paso más en su carrera. El que le faltaba. Ayer, el DT de Olimpo, Darío Bonjour, se convirtió en el único entrenador de la Liga del Sur en dirigir en los seis escalones del fútbol argentino: Primera división (2 cotejos en la Superliga), B Nacional, Federal A, Federal B, ex Torneo del Interior o Federal C y Liga local.

Aunque su equipo acumule dos derrotas consecutivas y 256 minutos sin goles (el último lo marcó Martín Ferreyra, en la víspera ausente por un estado gripal, frente a Aldosivi por Copa Argentina), el orientador no dramatizó por la derrota y valorizó la actuación del equipo en el primer parcial.

"Cumplimos una más que aceptable etapa inicial. Triangulamos bien, progresamos con toques cortos, hicimos circular el balón y contamos con situaciones claras para marcar el gol, como el cabezazo que malogró Argüello debajo del arco", sostuvo Bonjour.

"El segundo lo arrancamos con un ritmo feroz, hasta que empezamos a perder la pelota en la zona media y dejamos agrandar al rival. El partido fue muy parejo y el que hacía el primer gol ganaba. Lo marcó Sarmiento, que tuvo astucia para culminar una jugada bien hilvanada, aprovechando que habíamos quedado mal parados", esgrimió el técnico olimpiense.

"Tenemos que corregir varios detalles, pero no me voy disconforme con lo que hicieron los chicos. Voy a analizar el partido detenidamente, pero no me quedan dudas que podríamos haber empatado. Por ahí cometimos errores por falta de experiencia, por nervios, pero estoy tranquilo porque son aspectos que van a madurar con el paso de los encuentros. Olimpo no hizo un mal partido, pero hubo jugadores que no rindieron como tenían que rendir", apuntó.