Vacas mutiladas: como en 2002, el fenómeno vuelve a generar misterio en la región

Hechos de una gran similitud a los observados en una amplia zona cercana a Bahía Blanca entre junio y julio de 2002, vinculados con la aparición de vacunos muertos con mutilaciones, provocan misterio e intriga en el ámbito agropecuario.

Uno de ellos se apreció en el distrito de Tornquist, a cinco kilómetros de Chasicó, casi sobre el límite con Puan. El campo lo alquila el productor ganadero Martín del Valle, quien es de la localidad y reside con su familia en Tornquist.

“Encontramos la vaca un domingo y mi señora sacó las fotos. El tema no pasó de ahí, porque esas situaciones suelen verse en el campo”, dijo Del Valle.

Así apareció la quijada de la vaca muerta a 5 kilómetros de Chasicó.

“Lo que sí nos llamó la atención cómo estaban hechos los cortes: muy precisos y sin restos de sangre. Pero yo no sé si murió por eso o por un ataque al corazón. Al parecer, venía caminando y cayó muerta”, agregó.

También intrigó a Del Valle que, al menos desde ese domingo (de hace dos semanas) y hasta el jueves siguiente, ningún animal se acercó a la vaca. “Acá está lleno de carroñeros, ya que es un terreno quebradizo. Hay chanchos jabalíes, peludos, caranchos y hasta zorros, que casi todos los días comen corderos”, detalló.

Del Valle —en diálogo con La Nueva.— dijo que siguieron el tema porque, a los pocos días, supieron de un caso en Santa Fe. Incluso, él recordó algunos hechos del año 2002, en el que ya trabajaba en el ámbito rural.

“En esa época hubo varios casos. En un movimiento de animales entre Chasicó y Tornquist nos faltó un toro. Fui a buscarlo y estaba muerto, sin las carretillas y sin testículos. Todos los cortes eran en forma de círculo”, indicó.

Aspecto de la ubre de la vaca —de la raza Polled Hereford— encontrada en un campo cercano a Chasicó.

“¿Cómo está la vaca ahora? Ya le abrieron la panza y la están comiendo. La resistencia fue al principio”, dijo Del Valle.

Un hecho semejante fue denunciado en Bordenave, distrito de Puan, según se publicó en el portal Darregueira Noticias.

Se trata de un animal joven que, según la propietaria del campo, murió en forma inmediata y no quedaron rastros de patadas o de resistencia. Además de los cortes coincidentes, en los días siguientes ningún otro animal se acercó al vacuno que, según se confirmó, no estaba enfermo.

Esta circunstancia se registró hace poco menos de un mes y, si bien hay rumores respecto de otros casos en la zona, los productores prefieren aguardar un tiempo más para hacer públicas las denuncias.

Otros casos en el país

En la localidad de La Cocha, San Luis, el vecino Eduardo Angel Ceballo relató —en su cuenta de Facebook— la aparición de una vaca mutilada. La publicación se volvió viral y desde entonces comenzaron a denunciarse casos similares en San Pablo, Potrerillo y Tilisarao.

Uno de los animales de Eduardo Ceballo en La Cocha.

“Lo raro es que todos los animales estaban secos y sin sangre. Los jotes (NdR: buitres) no se acercaban a comerlos. Y no tenían mal olor”, explicó Ceballo.

En campos cercanos a Colonia Durán, en Santa Fe, el hecho fue más impactante, ya que aparecieron muertas siete vacas preñadas.

El animal hallado en Colonia Durán, Santa Fe.

“Solo le llevan (sic) la lengua, las quijadas y la parte de atrás. Es como que harían los cortes con un láser; no hay rastros de cuchillo. Los animales no tienen sangre y nadie los come. Ni siquiera aparecen las moscas”, dijo Norberto Bieri, productor de San Javier, a "La Nación".

Hechos semejantes hubo cerca de allí, en Malabrigo y en el paraje El Cerrito.

Zona genital de un animal en el sur de Córdoba.

Otro animal apareció muerto en extrañas circunstancias en Jovita, sur de Córdoba. Lo denunció Viviana Picco, propietaria del campo.

Una visión diferente

Otro panorama, respecto de la aparición de vacunos mutilados en extrañas circunstancias, manifestó Walter Fernández, médico veterinario de Bordenave, en Puan.

“Es habitual encontrar animales así por esta zona. Siempre se coincide con tiempos de sequía y de falta de alimentos”, explicó.

“Se trata de carroñeros que se quedan con las partes más blandas del animal, como la ubre, la vulva, la carretilla y las orejas”, agregó Fernández, en diálogo con La Nueva.

“Me asusté y salí corriendo”

Una extraña experiencia vivió un trabajador de seguridad en una firma rural de Villa María, en la provincia de Córdoba, según lo publicó minutouno.com.

Eduardo, tal su nombre de pila, relató que en la madrugada sintió ruidos alrededor del predio y, cuando acudió a ver de qué se trataba, vio a un ser extraño.

“Había empezado a alumbrar porque había pastos recién quemados, y eso no es habitual. Pero cuando vi esa parte oscura (sic), me asusté y salí corriendo”, dijo Eduardo.

Hasta ese instante, las escenas que confirman el relato fueron grabadas por el celular que llevaba el vigilador, a quien acompañaba su perro.

Esa misma noche, Eduardo dejó la guardia y se comunicó con los encargados de la fábrica para relatar lo sucedido.

La cobertura de 2002

El fenómeno de las vacas mutiladas fue reflejado en “La Nueva Provincia” a partir del sábado 8 de junio de 2002, bajo el título Inquieta la aparición de animales muertos en extrañas circunstancias.

Desde entonces, y hasta el martes 2 de julio del mismo año, se informó a diario de la evolución de la noticia que, para el lunes 10, empezó a tener consideración nacional, acaso, en primer término, por la denominación elegida para el caso: Chupacabras. Se refería a un mítico depredador que —aún se asegura— fue visto en Méjico en distintas épocas atacando a cabras, especialmente, y matándolas al chuparles la sangre.

La cantidad de denuncias por la aparición de animales mutilados se multiplicaba con el correr de los días y se amplió el área de cobertura, incluyéndose a La Pampa, Río Negro y Neuquén, entre otras provincias. No fueron pocos los profesionales que se ocuparon del caso y que no encontraron una respuesta que tranquilice a los productores, cuyo perjuicio económico se magnificaba día a día.

Un caso denunciado en Nicolás Levalle, en Villarino, terminó en la hipótesis de que los animales podrían ser mutilados mientras aún permanecían con vida. Ya eran más de 250 los animales muertos.

Para el Senasa, por entonces, las mutilaciones eran “casos aislados de prácticas esotéricas”. Expertos de Visión Ovni, con investigaciones en los Estados Unidos, sugirieron que en el tema había supuestos extraterrestes.

También aparecieron otros animales mutilados, pero en menor cantidad. Se trató de caballos, ovejas, cerdos, guanacos y hasta un jabalí.

Como se preveía, a inicios de julio llegó la versión oficial del Senasa, que antes sugirió que los casos eran por muerte natural y, luego, por ataques de carroñeros: todo fue obra del ratón hocicudo rojizo.