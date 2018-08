Olimpo: “Es tremendo el cariño recibido, no sé cómo pagarlo”, dijo el "Chori" Vega

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

El "Chori" David Vega tiene un presupuesto en botines. Los que usa él y los que usan los tres varones que siguieron su camino.

"Y..., los quieren modernos, tipo botitas y de colores. Esos cuestan un manguito más (risas) . Yo soy más tradicional: negro, blanco o rojo; de ahí no me muevo", afirmó Vega, quien ayer por la tarde estuvo un rato largo en un local comercial para dejar contentos a Leonel (17 años); Santiago (14), ambos en las inferiores de Olimpo; y Jano (8), en Sixto Laspiur.

--En la última nota le decía a La Nueva. que no sabías que iba a ser de tu futuro...

--Es cierto. Pero gracias a Dios todo salió bien. Asumió Darío (Bonjour), me habló y me dijo que quería que siga. A él le tengo que agradecer semejante apoyo.

--Tantos años en Bahía, se te hace difícil partir.

--Bahía, su gente, el hincha de Olimpo, todo es hermoso. Es tremendo el cariño recibido, no sé cómo pagarlo; jamás lo imaginé y nunca lo voy a entender.

--Seguramente, algo hiciste bien.

--Por eso me preocupaban las últimas lesiones (ver aparte). Salía de una y me agarraba otra; era muy complicado.

--Llegaste siendo joven, pero ahora estás rodeado de chicos.

--Es lindo verlos, compartir vestuario. Son chicos del club, saben lo que significa esta camiseta; ellos siempre van a dejar la vida.

--Los espera un torneo durísimo.

--Siiii. La B Nacional es muy dura; cada vez se pone más difícil. Nos tocó Sarmiento, que hace poco perdió una final con San Martín de Tucumán.

"Pero los chicos tienen un plus, siempre lo hablamos con Bonjour. Y yo voy a estar para ayudar desde el lugar que me toque".

--En Tandil te sacaste la espina.

--Ese amistoso, para mí, fue la final del mundo. Grité el gol como loco. Fue un partido durísimo y cuando terminó le dije a los jóvenes: "Bienvenidos al Nacional B".

"Somos locales en el debut, y Olimpo lo tiene que hacer valer, nuestra cancha es muy difícil".

--Afuera, cuando no se televisa, te pasan factura.

--(Risas). Pasó muchas veces. Los árbitros, ahora, se cuidan más, pero hay localías que pesan. No tenemos que entrar en el juego de ningún rival.

"Olimpo se armó bien y va a dar pelea, porque es un club muy respetado", afirmó.

“La ansiedad me jugó en contra, pero aprendí”

"Cuando estás comprometido con una camiseta a la que querés mucho, siempre te parece poco lo que hacés. Yo cometí varios errores por querer volver antes de tiempo de una lesión", reveló David Vega.

"Cometí errores, me apuraba en volver. Soy un ser humano, me jugó en contra la ansiedad y le pido perdón al hincha de Olimpo", remarcó.

--El hincha siente que vos sos tan hincha como ellos.

--Y lo soy. Cuando hago un gol lo grito con el alma; si lo hace un compañero me pone feliz, y si ganamos festejo pensando en la alegría de otros.

--Sos un jugador muy correcto, con pocas rojas.

--En Olimpo nunca me expulsaron. Fue antes de venir, jugando para Defensa y Justicia en un clásico ante Quilmes (NdR: según datos de Eduardo López, también vio una roja ante Olimpo jugando para el Halcón). Me rajaron a mí y a Medina (Q).

--¿Qué recordás más, el gol contra Colón (1-0) que se salvaron del descenso o el triunfo ante Quilmes que mandó a River a jugar la Promoción?

--Uhhh..., lindos recuerdos. El gol a Colón, porque nos salvamos y los mandamos al descenso a ellos. Sirvió para ganar. Todavía no se quién se llevó mi camiseta. La revoleaba hasta que la perdí, jaja.

Para el recuerdo: con la aurinegra jugó 157 partidos y convirtió 12 goles

Su casa. Entre Primera, B Nacional, Reserva de AFA y Copa Argentina, David Vega jugó en Olimpo 157 partidos y anotó 12 goles. A San Lorenzo, River, Huracán, Aldosivi, Instituto, Colón y Newell's, entre otros.

El más lindo. "Fue ante Newell's, en un 2 a 0 acá en Bahía. Todavía no se bien con qué le pegué, pero siempre me acuerdo y los hinchas también me lo recuerdan".

¿Futuro DT? "Voy a hacer el curso porque quiero seguir ligado al fútbol. Hay que prepararse bien, no es fácil".

Hoy define. Sin el defensor Martín Ferreyra --con un cuadro de anginas-- y el volante Maximiliano Ferreyra (contractura), Olimpo iniciará su recorrido en la B Nacional recibiendo mañana, desde las 15.30, a Sarmiento de Junín. Bonjour confirmará hoy el equipo.