Boca: Izquierdoz se desgarró y se perderá la revancha de la Copa

El marcador central de Boca Carlos Izquierdoz sufrió un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda, según confirmaron los estudios realizados hoy en una clínica porteña.

Según informó en forma oficial el departamento médico del xeneize, Izquierdoz tendrá al menos 21 días de recuperación, por lo que será baja para la revancha frente a Libertad de Paraguay, como visitante, por los Octavos de Final de la Copa Liberadores.

El marcador central, uno de los refuerzos del plantel de Guillermo Barros Schelotto para esta temporada, sintió el pinchazo a los cinco minutos de juego en el encuentro ante Estudiantes de La Plata, el lunes, por la segunda fecha de la Superliga.

Este lunes al mediodía, antes de ingresar a realizarse los estudios, había afirmado que sintió "un dolor muy fuerte" que no le permitió seguir. "No sé si me desgarré o si es una fuerte contractura. Sentí un dolor fuerte y no me permitió seguir, tenía la sensación de que era algo más grave", explicó en una improvisada rueda de prensa.

En ese sentido, el defensor de Boca admitió tener "una amargura terrible" por esta situación, ya que más allá de una fractura en el quinto metatarsiano, hacía nueve años que no sufría una lesión de este estilo. "Llegué diez puntos al partido. La entrada en calor la hicimos muy bien, así que buscaremos la razón por la que sufrí esta lesión. Tengo una amargura terrible, porque venía a sumar", afirmó. (NA).