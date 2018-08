Un licenciado en Física oriundo de La Pampa, el mejor promedio

Laura Gregorietti / lgregorietti@lanueva.com

Una nueva colación de grados se llevó a cabo el viernes en la sede de la Universidad Nacional del Sur de avenida Colón 80, donde el pampeano Enzo Zorzi Ruggiero no sólo recibió su título de Licenciado en Física sino que además, fue distinguido por ser el mejor promedio de la ceremonia.

“La verdad que enterarme de esto me sorprendió un poco, siempre intenté hacer las cosas de la mejor manera y era algo que anhelaba, pero no por ello deja de ser una linda sorpresa. Es un grato reconocimiento tanto para mí, como para mi mamá y mi papá, y es más que nada a ellos a quienes quiero agradecerles”, contó Enzo.

Nacido en Santa Rosa (La Pampa) el 1 de junio de 1994, Enzo estudió en la EPET N°1 (Escuela Provincial de Educación Técnica). Siempre supo que quería estudiar una carrera universitaria aunque en el último año de la escuela le había costado decidir cuál.

“Por esa razón realicé un test vocacional y ahí me di cuenta que quería estudiar Física. Siempre me apasionó saber el porqué de las cosas, cómo funcionan, qué es lo que comúnmente no vemos detrás de los fenómenos naturales, y la Licenciatura en Física me pareció una carrera muy versátil y con un gran abanico de posibilidades”, destacó.

Cuenta también que a pesar de haber podido estudiar la carrera en Santa Rosa, sintió la necesidad de irse a vivir a otro lado.

“Quería probar qué se sentía arrancar de cero en un lugar sin conocer a nadie y era una buena oportunidad para aprender a vivir solo. Elegí Bahía Blanca debido a la cercanía con Santa Rosa, a que no es una ciudad muy grande y al ambiente universitario. Si bien en la carrera tuve momentos difíciles (especialmente el primer año), de a poco me fui adaptando y aprendiendo a disfrutarla”.

Enzo se siente especialmente agradecido con todos los profesores por el excelente ambiente de trabajo que le brindaron desde que está en Bahía -cree que ese es uno de los puntos fuertes del Departamento de Física- y con sus compañeros, con los que compartió tantos momentos.

Asimismo, destaca la importancia de haber podido contar con el apoyo de la Fundación YPF a lo largo de toda la carrera.

“Las materias que más me gustaron fueron Termodinámica en 2do año y Mecánica Estadística en 4to, ya que estudiarlas fue como conocer un mundo nuevo. Y como me gustó tanto el ambiente, el lugar, todo... decidí quedarme! Actualmente me encuentro realizando el primer año del Doctorado en Física en polímeros. Estos materiales presentan algunas propiedades interesantes bajo deformaciones a altas velocidades y estamos interesados en conocerlas un poquito más en detalle”.

A la par de la investigación, Enzo se desempeña como ayudante de cátedra, una actividad que según dice “es por momentos agotadora, pero que encuentra desafiante y disfruta un montón”.

“Todavía no tengo decidido qué voy a hacer cuando termine mi Doctorado, una opción sería continuar en el ámbito público, aunque también siento cierta curiosidad por trabajar en el privado”.

En la ceremonia lo acompañaron, al momento de recibir el título su mamá, Silvia Mabel Ruggiero, y su papá, Sergio Daniel Zorzi.

“Tengo 3 hermanos menores: Gabriel, que es el que me sigue en edad y está estudiando Ingeniería Industrial, y en Santa Rosa, además de mis padres, vive Albano (el tercero de mis hermanos) mientras que en Córdoba está estudiando Fiorella, la más chica de la familia”, concluyó.

Todos los títulos

Doctor en Agronomía

MARTA TERESA del NIÑO JESUS MIRAVALLES



Doctor en Geografía

NOELIA AYMARA PADILLA



Doctor en Química

PAOLA NATALIA ESTEVES

PABLO EMMANUEL di PRATULA



Especialista en Derecho Empresario

GUIDO MARTIN SELVAROLO ARCURI

JOSE PABLO TUMMINELLO



Especialista en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia

MARIA LORENA MALASPINA MORENO



Especialista en Gestión de la Tecnología y la Innovación

MAGALI VERCELLINO



Especialista en Control de Calidad de Alimentos

MARTINA CORTE



Ingeniero Agrónomo

AGUSTIN LEON LECOINTRE

NICOLAS SABATINI

MARINA VALLESI

JUAN ANTONIO VITALE



Abogado

JULIANA AULOZZI

LUCIANO CALDERONI AGESTA

JORGELINA CASTRONOVO

MILAGROS MARÍA ETMAN

BELEN FELIU ARIENTE

JULIANA AYELEN FLORES

GABRIELA HEBE RIOS

IGNACIO RODRIGUEZ MENDIZABAL

MARIANA SALAZAR

YESICA MARIA STREMEL



Licenciado en Economía

JERONIMO ESCUDERO

LORENA ANDREA RIQUELME

EMILIO ZARATIEGUI



Licenciado en Física

MARCOS MIGUEL MEO

ENZO ZORZI RUGGIERO



Licenciado en Turismo

BRUNELLA DOMINGUEZ

VIRGINIA NEGRI

KAREN ELIZABETH VERGARA



Profesor en Geografía

BELEN MORETTO

SABRINA PIÑEIRO

GONZALO DAMIAN ROMERO



Técnico Universitario en Cartografía, Teledetección y Sistemas de Información Geográfica

JOAQUIN AGÜERO



Licenciado en Ciencias Geológicas

PABLO LUIS CASTRO RUBIÑO

JUAN PEDRO DOINY CABRE

JUAN MARTIN FERNANDEZ

ROCIO GUALLAN



Profesor en Matemática

JIMENA PAULA HOFFSTETTER



Licenciado en Química

VERONICA NATALIA SCHEVERIN

MAXIMILIANO DANIEL TAVOLIERE



Químico

FLORENCIA SOLEDAD ALONSO

AGUSTIN MARISCAL FRANK

Magister en Administración

PABLO LEANDRO BARCIA



Especialista en Costos y Gestión Empresarial

FLAVIA IRENE PETZ



Especialista en Gestión de Recursos Humanos

WALTER ARIEL FERNANDO SEBALT



Bioquímico

SOFIA STRACK

LUCIANA INES VILLALBA



Farmacéutico

MANUELA MALEN ATTEMA

SALMA MELISA CODEGUNI

NICOLAS ANDRES PEDRAZ

EMILSE ROXANA VILTE



Licenciado en Ciencias Biológicas

ROCIO BAHIA

SEBASTIAN GIUNTI

MATIAS VALLEJO MORGADO



Contador Público

CLARISA ALONZI

YANINA ALEJANDRA BRUSTLE CASCO

DIEGO MARTIN HERNANDEZ

MARIA FLORENCIA NAPOLI

MATIAS EZEQUIEL SERAFINI

MABEL JOSUELIN VALENZUELA



Licenciado en Administración

ROMINA FLORENCIA BERDINI

NURI LUCIA LOBATO



Técnico Superior en Administración y Gestión de Recursos para Instituciones Universitarias

CARLOS IGNACIO CASTAÑO



Enfermero

GIULIANA ALEJANDRA CAMPOS

JOCELYN ROSS MARZAN LEAL

KARINA ANDREA OJEDA



Licenciado en Enfermería

GERONIMO DANIEL PASCUCCI



Ingeniero en Sistemas de Información

ROMAN ANDRES VILA



Licenciado en Ciencias de la Computación

LUCAS MARTIN SANDOVAL



Profesor en Filosofía

FRANCO TACCHETTI



Ingeniero Agrimensor

ANTONELA NADIA NAPOLITANO

CRISTIAN RODRIGUEZ CORTEJARENA



Ingeniero Civil

MARIA VICTORIA FRANCIA

BRUNO AGUSTIN FRITZ

MARIA AGUSTINA IRIANI

RAMON AGUSTIN SOTO



Ingeniero Industrial

SANTIAGO NICOLAS BASCHIERA

GONZALO MATIAS CAYUL

JULIAN FERNANDO GARMENDIA

FEDERICO HANSEN KAHNERT

MANUEL ORTIZ



Ingeniero Mecánico

GABRIEL OSCAR GARCIA



Técnico Universitario en Emprendimientos Audiovisuales

CINTIA BERENICE MANUALE



Ingeniero Químico

MAYRA AYELÉN AHUMADA

JULIAN ANDRES LAPLACE

JULIAN MEDICO