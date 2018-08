El programa Familias Solidarias apela al amor de los bahienses

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Con el objetivo de contar con alojamiento temporal para niños, niñas y adolescentes que por distintas circunstancias no pueden vivir con su familia biológica, el municipio reimpulsó el programa Familias Solidarias.

“Todo esto se inicia a partir de una medida de protección por la que niños en situación de riesgo o desamparo, pasan a convivir con una familia previamente seleccionada por un equipo de profesionales. Durante todo el proceso las familias reciben acompañamiento y asistencia profesional”, señaló Letizia Tamborindeguy, subsecretaria de Promoción y Protección de Derechos.

Acompañada por el coordinador de la Dirección de Hogares, Prevención y Protección, Damián Dorado, la funcionaria explicó que el procedimiento se inicia a partir de una medida de protección para niños en situación de riesgo o desamparo.

“Dentro de las medidas de protección, una de las opciones es, cuando tenemos grupos de hermano, contar con un solo alojamiento para todos permite que no sientan la separación y que puedan desarrollarse en un vínculo familiar. Y en ese sentido, tener una familia ya consolidada es lo ideal”, amplió.

Actualmente, se encuentra abierta la convocatoria a las siguientes búsquedas: familia para dos hermanitos de 12 y 10 años que no quieren ser separados y familias para un nene de 13, una de nena de 15, una de 10 y otra de 11.

Tamborindeguy aseguró que "actualmente contamos con 42 niños alojados en un total de 25 familias” y agregó que “la convocatoria es abierta a toda la comunidad: matrimonios, parejas o personas solas que cuenten con disponibilidad".

Dorado manifestó que en nuestra ciudad existen cinco hogares convivenciales, que se dividen por edades y género.

“Por eso decimos que la familia es algo superador. Caso contrario, un grupo de hermanos, estarían separados en distintas instituciones y perderían el vínculo. Estas búsquedas de familias dispuestas a este acto de amor son muy importantes, porque permite que estén juntos o bien, si es uno solo, que se desarrolle en ámbito contenedor y ya conformado”.

En tal sentido, Dorado sostuvo que uno de los requisitos es no estar inscripto en el registro de adoptantes.

“Hay que dejar muy en claro que ésta no es una medida previa a la adopción. No tiene nada que ver con eso. La familia tiene que entender que ese niño no va a seguir en la familia. Sabemos que no es fácil no encariñarse, porque hay muchos afectos en juego, y por eso hay muchos especialistas acompañando a los integrantes del encuentro. Tiene que quedar claro que es una convivencia temporal”.

Añadió que los interesados en formar parte del programa deberán participar de un proceso en el que se incluyen entrevistas informativas y de evaluación psicosocial con los integrantes de la familia y visita domiciliaria.

“Esta es una función rentada. Sobre todo porque los niños obviamente tienen y generan gastos”, aclaró Tamborindeguy

En detalles

--Es un alojamiento superador a las modalidades institucionales tradicionales que proporciona un ámbito familiar estable, seguro y afectivo para el desarrollo subjetivo, emocional y social. Además, permite que puedan alojarse un grupo de hermanos, evitando la separación de los mismos.

--Garantizan el sostenimiento material de los niños (becas) y prevén adicionalmente un aporte económico para quien asuma la función de cuidado.

--Mientras transcurre la medida de protección, el niño mantiene el vínculo de unión tanto jurídico como afectivo con su familia biológica, lo que significa que las familias cuidadoras no se convierten en padres adoptantes.

--La ley prevé plazos para este alojamiento, y el cese de la medida puede contemplar el retorno al ámbito de la familia biológica o bien la adopción.

--Mayor información se puede recabar en el link http://www.bahia.gob.ar/unafamiliaparami/, donde se encuentra disponible un formulario de solicitud.