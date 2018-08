"A Suris lo conocí porque me dio un préstamo", dijo el policía acusado de protegerlo

José Luis Galarza (43 años), uno de los cinco policías acusados de haber protegido a Juan Ignacio Suris para evadir la Justicia mientras presuntamente dirigía una banda narco, negó ayer los cargos en su contra y aseguró que conoció al bahiense cuando le pidió un préstamo por medio de un conocido.

"Galarza negó todos los hechos y haber formado parte de una banda dedicada a la venta de droga. Dijo que a Suris lo vio dos veces en su vida: cuando le pidió el dinero y cuando se lo devolvió", afirmó su abogado, Juan Ignacio Vitalini.

"También declaró que no sabía que estaba siendo investigado. Solamente hay escuchas de dos llamadas, en las que Suris le consultó a mi cliente si debía radicar una denuncia porque pensaba que le querían plantar droga. Galarza le aconsejó que formulara una denuncia penal", acotó.

"Es un disparate que a Galarza lo hayan separado de la Policía. Voy a pedir su sobreseimiento cuando el juez resuelva la situación procesal de todos los imputados y después le voy a reclamar al Estado por haberlo dado de baja. No tienen ninguna prueba en su contra", completó el letrado.

A los uniformados se los investiga además en vinculación con una supuesta organización de narcotraficantes que habría liderado Suris, según afirmó Vitalini.

"(El oficial principal Javier) Urbano pidió la nulidad de la escucha y aseguró que no es su voz la que se oye en una llamada a Suris para avisarle que la policía lo estaba esperando en la ruta para detenerlo. También solicitó la nulidad de la pericia que indica que la voz que se escucha guarda similitud con la suya, porque no se lo notificó (de la diligencia) y no la pudo controlar", informó el defensor particular.

"(El subcomisario Alberto) González y Urbano están muy complicados porque este último en aquel entonces prestaba servicio en la DDI (Delegación Departamental de Investigaciones) y estaba en eso (en referencia a la investigación a Suris por narcotráfico). González en ese momento era jefe de la subcomisaría de Villa Rosas", concluyó Vitalini.

El juez federal Walter López da Silva continuó esta mañana con las indagatorias a los encausados y escuchó el relato del capitán Alberto Rosamel Dodero, pero no se conoció el contenido de su declaración.

En tanto se postergó el interrogatorio al comisario Gustavo Cheppi, a cargo de la Policía Comunal de Coronel Rosales.