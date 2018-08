Conflicto entre Ejecutivo y municipales: anunciaron una asamblea y retención de tareas

El Sindicato de Trabajadores Municipales anunció para este jueves una asamblea extraordinaria y retención de tareas, en el marco del conflicto que mantiene con el Municipio.

La medida fue confirmada luego de que los empleados municipales hicieran el viernes pasado una manifestación y un paro de 48 horas.

Los reclamos son de "mejoras de condiciones básicas de trabajo".

Al respecto, el subsecretario gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca (STMBB), Pablo Hernández, detalló: "Pedimos camperas de abrigo, condiciones mínimas como que las paredes no nos den electricidad, que las delegaciones tengan gas natural y que no tengan pérdidas, aunque en este caso no solamente en las delegaciones porque como es de público conocimiento en el Palacio Municipal han cortado el gas porque no supera la prueba de hermeticidad; estamos pidiendo que los rodados arranquen, que no se caigan los guardabarros, que estén aprobados con la VTV correspondiente, tal como nuestros compañeros de la Guardia Urbana cuando tienen que salir a la calle a pedir a la ciudadanía la VTV, como mínimo creemos que debemos dar el ejemplo en tal sentido y es el Ejecutivo el que tiene que responder y hacerse responsable de estas cuestiones".

"Estamos frente a un Ejecutivo insensible, frente a funcionarios que desconocen la realidad del trabajador municipal, frente a autoridades que no se sensibilizan con la realidad de los trabajadores y las necesidad básicas que se requiere para llevar una labor acorde y estamos cansados de repetir uno a uno pormenorizadamente los reclamos que tenemos para con los compañeros municipales", agregó.