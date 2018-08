Bahía Basket comenzó la pretemporada para la Liga Nacional

La era post Fjellerup comenzó hoy para Bahía Basket con los trabajos de preparación para afrontar la temporada 2018-19 de la Liga Nacional de básquetbol.

Bajo la supervisión del técnico Sebastián Ginóbili y de su asistente Mauro Polla, los jugadores que participaron de la jornada que se desarrolló en el Polideportivo Norte fueron Facundo Corvalán, Santiago Vaulet, Juan Pablo Vaulet, Gerson Santos, Caio Pacheco, Rafael Paulichi, Fermín Thygesen, Martín Fernández, Pedro Ianguas, Bautista Lugarini, Facundo Tolosa, Francisco Filippa, Rodrigo Gerhardt, Tomás Chapero, Federico Elías y José Materán.

De todos ellos Juan Pablo Vaulet y Bautista Lugarini realizaron trabajos de rehabilitación junto al kinesiólogo Leandro Amigo y al PF Cristian Lambretch.

“El foco desde lo técnico estuvo puesto en el bloque defensivo, distintas correcciones en situaciones de 2 vs 2, 3 vs 3 y 4 vs 4, con trabajos de posicionamiento y reemplazos defensivos”, explicó Polla sobre los trabajos iniciales.

El equipo volverá a trabajar mañana a la mañana, cuando además se reincorpore Jamaal Levy.

Hernán Jasen todavía no confirmó oficialmente su continuidad.

Recordamos que Máximo Fjellerup se desempeñará en San Lorenzo de Almagro.

Reglamentado

Hoy comenzó sus entrenamientos la mayoría de los clubes de la Liga. La fecha no fue una mera coincidencia sino que responde al acuerdo que en 2015 suscribieron la Asociación de Clubes y la Asociación de Jugadores.

Se acordó una pretemporada de un máximo de 40 días corridos previo al inicio de los torneos. En este caso el arranque del Súper 20 está previsto para el 22 de septiembre.

“Hemos tomado conocimiento de que algunos clubes han de dar inicio a sus pretemporadas el día 6 de agosto y otros directamente ya han iniciado. Los invitamos a reflexionar y a respetar lo firmado por la entidad que los nuclea”, sostuvo la AdJ en un comunicado.

“Es muy extensa y exigente la competencia que se aproxima y el desgaste físico de los jugadores es cada vez mayor teniendo en cuenta los torneos locales e internacionales que afrontan los clubes. En este contexto, entendemos que los jugadores necesitan hasta el último día de descanso”, agregó el gremio de los jugadores.