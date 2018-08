Susana, dura con la China Suárez por su actuación en la serie sobre la vida de Sandro

Susana Giménez criticó a la China Suárez por su interpretación en la serie sobre la vida de Sandro que a principios de este año se pudo ver por Telefe.

La actual pareja de Benjamín Vicuña interpretó a la diva. Al principio recibió críticas de los fanáticos de Susana y más tarde la propia conductora dio su opinión al diario Perfil.

"No me gustó y se lo dije. Lo hablé con la China. Me la encontré en el evento de Jean Paul Gaultier y le dije 'Mirá, no me gustó'. Decía cosas fuera de época: 'Mi amor, mi amor' y yo no había empezado ni con la televisión", criticó Susana.

También se cuestionó cuando le dijo a Agustín Sullivan (uno de los actores que le dio vida a Sandro): "Te tiraría un cenicero por la cabeza", hecho que evoca al incidente entre Susana y su ex marido, Huberto Roviralta, en 1998, 20 años después del momento en el que se sitúa la serie.

Por su parte, La China en una entrevista dijo que nunca habló con Susana Giménez por su personaje en la serie de Sandro: "Susana habla todo el día así: '¡Me muero! Si con mis amigos jodemos siempre, todo el mundo la imita y ella tiene esa cosa de que no le importa nada". (Infobae y La Nueva.)