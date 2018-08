Corte de gas en el Municipio: "El tema de fondo va a llevar tiempo"

El secretario de Infraestructura, Alejandro Meneses, habló esta mañana sobre la falta de gas en el Palacio Municipal y afirmó que "el tema de fondo va a llevar tiempo" pero implementaran "algunos cambio en las formas de calefaccionar".

"El tema de fondo va a llevar tiempo, nosotros lo que vamos a tratar es de palear la situación con algunos cambios en las formas de calefaccionar, por suerte queda poco tiempo de mucho frío y después vamos a hacer un trabajo más intenso en el período del verano que es cuando menos problemas nos puede traer", afirmó Meneses.

El miércoles pasado inspectores de Camuzzi le cortaron el gas al Municipio poco después del mediodía porque, según el Sindicato de Trabajadores Municipales (STMBB), las instalaciones no superaron la prueba de hermeticidad.

Ante esto, el funcionario explicó por qué no se quitó el medidor y solo se precintó: "La denuncia se realiza al ente regulador en Buenos Aires y se lo hace en base a que hay instalaciones antirreglamentarias, por lo tanto no se hace una denuncia de pérdida y no correspondía quitar el medidor".

Conflicto con el sindicato

Meneses se refirió al conflicto que existe con el STMBB, confesó que su área fue una de las más afectadas y se refirió a la reunión que mantendrán mañana.

"El área de infraestructura fue fundamentalmente una de las más afectadas porque es todo operativo. Nosotros esperamos resolver el conflicto con el sindicato, mañana tenemos una reunión y esperemos que se solucione", disparó.