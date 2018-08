Causas por corrupción: “No me imagino que hubieran avanzado con Scioli presidente”

Por Maximiliano Allica / mallica@lanueva.com

La gobernadora María Eugenia Vidal estuvo ayer en Bahía Blanca y, en diálogo con La Nueva, se refirió a las causas que investigan el financiamiento ilegal de la política: cuadernos de las coimas y aportantes truchos a la campaña de Cambiemos en 2017.

“En relación a los cuadernos, no me sorprendió. Uno piensa todo lo que faltó en la Provincia en escuelas o rutas y esa plata estaba en otro lado. Pero debemos marcar una diferencia y decir que, aunque algunos intenten mostrar que somos todos lo mismo, no somos lo mismo. Ante la denuncia de los aportes, di la cara y eché a la persona encargada de la rendición (María Fernanda Inza) pese a que era alguien de mi confianza”.

Luego atacó con dureza al kirchnerismo.

“Construir la credibilidad de un país es un proceso de mucho tiempo. Es muy difícil después de tantos años en que la Argentina no cumplió, hacer que el mundo nos crea. Pero también ven que en Argentina hay un nuevo proceso, iniciado en diciembre de 2015, donde la Justicia avanza. Yo no me imagino que todo esto se hubiera dado con Daniel Scioli presidente y Aníbal Fernández gobernador”, sentenció.

--Hace unos días se expresó sobre la tragedia de Moreno. Otro tema que preocupa en el ámbito educativo es el salarial. ¿Va a haber convocatoria al diálogo, una nueva propuesta?

--Nunca vamos a dejar de convocar al diálogo, sobre todo con quienes piensan distinto como los dirigentes gremiales. Y no digo docentes sino gremialistas, que tienen una visión muy distinta sobre la educación pública, como se ve en esta visita a Bahía Blanca.

"Aquí vine a trabajar, a hablar con el intendente para ver cómo seguimos generando obras y saldando temas históricos, como llevar cloacas a todos los barrios. Y porque una gobernadora viene, los dirigentes gremiales (del Suteba) decretaron un paro. Resulta inentendible. Me refería a que son los dirigentes gremiales y no los docentes porque el nivel de acatamiento fue del 15%. Es decir, el 85% decidió dar clases. Les agradezco a aquellos que fueron a trabajar y entienden que no puede haber política en las escuelas", agregó.

Candidaturas, tarifas en Bahía y aborto

Vidal aseguró que no piensa en su candidatura para 2019.

“Lo más importante que tenía que resolver Cambiemos está resuelto y es que el presidente se va a presentar a la reelección. Todos los demás podemos esperar”.

En cuanto a las tarifas de gas, admitió que Bahía Blanca sufre una gran inequidad respecto de otras zonas del país con condiciones similares o incluso menos frías.

“¿Por qué La Pampa recibe beneficios y el sur bonaerense no? Ya lo hemos planteado. Igualmente soy muy optimista con lo que va a pasar con Vaca Muerta. Cuando llegamos al gobierno, Argentina importaba gas carísimo y lo sigue haciendo, pero en pocos años vamos a ser uno de los principales exportadores de gas del mundo. Eso permitirá que en los siguientes años empecemos a pagar menos”.

Finalmente se refirió al aborto, días después de manifestar su rechazo a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

--Se preparan reformas al Código Penal que prevén despenalizar el aborto o morigerar las penas. ¿Esa mirada la satisface más?

--Antes de opinar me gustaría ver el proyecto de Código. Cuando sepa qué se va a proponer voy a decir frontalmente lo que pienso, como hice siempre.