Tres Arroyos: investigan si un bebé fue víctima de maltrato

La justicia investiga un presunto caso de maltrato ocurrido en Tres Arroyos en perjuicio de un bebé de diez meses, quien sufrió lesiones de consideración y se encuentra internado en estado reservado.

El hecho fue denunciado en la Comisaría de la Mujer por la familia del menor y por los médicos del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, hacia donde fue derivado el pequeño.

En tanto, la justicia dictó en las últimas horas una restricción de acercamiento al padrastro y le prohibió abandonar la ciudad balnearia, donde se encontraba acompañando a la madre del nene.

El caso, que ocurrió el martes pasado y recién trascendió en las últimas horas, fue detectado luego de la realización de una tomografía computada en el Hospital Ignacio Pirovano.

Una vez efectuado el estudio por imágenes, y ante la gravedad del caso, el miércoles a la madrugada se decidió trasladarlo de urgencia hacia el centro asistencial marplatense.

El doctor Gabriel Guerra, jefe de Pediatría, indicó que “se informó al Servicio de Trabajo Social la situación del niño trasladado, informando que dentro de las posibles causas de las lesiones intracraneales halladas se encuentra el síndrome de niño sacudido, para que en el momento oportuno se intervenga sobre los allegados”.

En ese sentido, el profesional también informó que luego de estudios posteriores, los médicos marplatenses radicaron la respectiva denuncia ante autoridades policiales, agregándole más elementos determinados a partir de otros estudios complementarios.

“No fue un accidente”

Por su parte, Claudia, abuela del bebé, confirmó a La Nueva. que la familia también realizó una presentación ante la justicia para que se investigue lo sucedido.

Explicó que de inmediato se dictó la prohibición de acercamiento del padrastro y se le notificó que no podía abandonar el hotel en el que se encontraba alojado con la madre del menor.

La mujer describió que el martes el nene estuvo al cuidado de una niñera y que alrededor de las 23 fue entregado al padrastro.

Media hora más tarde, el hombre llamó a su pareja para informarle que había un problema con la respiración del niño.

"Mi hija sale de su casa a trabajar a las 21.30 y deja a la criatura en perfectas condiciones en manos de la niñera, un nene sano y que se mueve en andador. A eso de las 23.30 aproximadamente, (el padrastro) la llama por teléfono para decirle que el nene estaba descompuesto o que no podía respirar bien”.

En este sentido, describió que la joven que cuidó al pequeño aseguró haberlo dejado en buen estado cuando lo entregó al sospechoso.

“Mi nieto tiene desprendimiento de retina y un coágulo en la cabeza. Esto no fue un accidente. Estas basuras no engañan a nadie”, finalizó diciendo la mujer. (Agencia Tres Arroyos)