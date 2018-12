El hockey bahiense busca a sus campeones en Damas y Caballeros

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

Dos títulos en juego y dos clásicos habrá hoy en La Quinta, cuando se dispute la final extra de Damas y la final de los playoffs de Caballeros, correspondientes al Clausura “La Nueva.” que organiza la Asociación Bahiense de Hockey.

El partido definitorio de mujeres lo animarán Universitario y Sociedad Sportiva, desde las 20, de donde saldrá el campeón del certamen y el rival de Atlético Monte Hermoso (ganador del Apertura) en la Copa ABH.

Luego, desde las 21.45, El Nacional y Universitario jugarán la final de los playoffs. De ganar el local, será campeón, y si lo hace el albirrojo, forzará una final extra.

Las arqueras y los arqueros de los cuatro elencos palpitaron los partidos de hoy.

Las Damas

Eugenia Urruti (Uni) y Lucía López Izarra (Sportiva) fueron clave para que ambos equipos lleguen a esta instancia.

Urruti contuvo un penal en el partido de ida y la Colo fue la figura de la revancha.

“Haber atajado un penal ante Sportiva es algo hermoso, difícil de olvidar. Estoy en una etapa copada, atajé tres penales contra Pacífico en semis y me sentía re segura; por suerte se dio”, admitió Urruti.

“La verdad que uno espera estos partidos, y es buenísimo cuando te va bien, uno entrena para eso”, dijo Lucía.

--Euge, ¿Cambia algo haber llegado a esta instancia?

--No, creo que no. Nos quedamos con un poco de bronca de los otros partidos, pero no nos cambia nada haber llegado a una final extra.

--Colo, ¿Les da un plus haber forzado esta final extra?

--Sí, la verdad que sí, porque ellas mal que mal estaban confiadas que ganaban y se terminaba. Nosotros íbamos a buscar todo porque sabíamos que si perdíamos se terminaba todo.

En caso de que el encuentro termine igualado, el campeón se definirá por penales y Eugenia y Lucía podrían volver a ser protagonistas.

“Yo los vivo muy tranquila, soy así. Me encanta, disfruto mucho esas situaciones”, dijo Eugenia.

“Los penales son muy del momento. Yo hago siempre lo mismo, he entrenado, aprendí una técnica y siempre confío en eso”, aseguró Lucía.

Los Caballeros

El arquero de El Nacional, Gastón Bauchi, y el de Universitario, Juan Manuel Huss, palpitaron la definición en varones.

Pese a su andar arrollador en la fase regular, Nacio -heptacampeón- se metió en la final luego de vencer a CEF Nº 83 de Pigüé por penales.

“No fue el mejor partido, pero sabemos en qué fallamos y son cuestiones que tuvimos la oportunidad de trabajar en la semana. Fue un poco un llamado para no perder la humildad y seguir trabajando”, se sinceró Bauchi.

Las Pirañas, en tanto, vencieron a Blanco y Negro, por 5 a 3, e intentarán cortar con la hegemonía celeste.

“Como jugamos un montón de partidos durante el año nos conocemos muchos. Sabemos las fortalezas y debilidades de los dos. Sabemos que tenemos que ganar este partido para forzar la final extra y estamos decididos a eso”, señaló Huss.

--¿Cómo imaginan el partido?

–GB: Va a ser un partido donde en los 70 minutos vamos a tener que apostar a minimizar nuestros errores y potenciar nuestras virtudes.

--JMH: Imagino un partido muy peleado que se definirá por detalles, es muy importante ser efectivos en los cortos.

--¿Este tipo de partidos se viven de una manera especial desde su posición?

--GB: Sí, a medida que sube la exigencia, el puesto del arquero es más que fundamental porque muchas veces define un resultado.

--JMH: Son los partidos que más adrenalina me generan. Sé que una atajada o un error mío pueden definir el partido, trato de estar concentrado al máximo.