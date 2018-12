Drogas que duelen: la madre del corazón ahora teme por su hija

La historia que el fin de semana pasado contó "La Nueva.", de la chica de 14 años que delató a su madre narco, caló hondo. Y no solo en los lectores del medio sino en el entorno de Mili y en todo Villa Nocito.

Se trata de la adolescente que no toleró ciertos límites y se peleó con su mamá del corazón, para dirigirse a la casa de su madre biológica, donde vivió 10 días de calvario hasta que pudo escapar.

Denunció que la obligaban a preparar y fraccionar la droga que se vendía en el lugar, entre otros abusos, y su declaración permitió avanzar con una investigación y desarticular eslabones más altos de la cadena delictiva.

Hoy Mili, en cierta medida, superó el enojo típico de la edad y regresó con Norma, quien la crió desde que tenía 4 o 5 meses de vida.

Sin embargo, nada es como antes. La chica vive bajo la amenaza de no poder volver a Nocito, de donde es su novio, y tampoco retornó a la escuela, que había abandonado una vez que llegó a la casa de su madre natural.

Norma está muy preocupada porque ahora Mili se la pasa del psicólogo al psiquiatra y se desarmó la rutina que tanto esfuerzo le había costado edificar.

Y también está enojada porque el Estado la dejó sola. "El Servicio Local no la protegió", le dijo a "La Nueva."

"Cuando la nena se va fue de mi casa, hice la denuncia y me presenté en el Servicio Local, porque así es el trámite. Me dijeron que ella tenía 14 años y quería estar con su familia biológica. Yo les dije que en esa casa iban a vulnerar los derechos de mi hija, pero no hicieron nada. 'Ella quiere estar ahí', me decían. Una asistente social de la escuela fue hasta la casa de su madre biológica pero no entró. Y del Servicio Local nadie se presentó.

Después de que el caso se publicara en la edición del último domingo de "La Nueva.", sí la citaron a una reunión.

"Nadie hace nada por los chicos, no los protegen"

"Yo hago responsable al Servicio Local de todo lo que le pasa a la nena. Tienen que cambiar el sistema, porque a ella no le protegieron los derechos cuando lo necesitaba. Era sacarla de ese lugar y ver cómo estaba viviendo para que no llegara a esto. Nadie hace nada por los chicos, no los protegen. Tuve que buscar ayuda e ir a sacarla yo", remarcó Norma.

La madre del corazón le dio a Mili todo lo que pudo. Además de la contención, le posibilitó estudio y un desarrollo social: fue 5 años a inglés; desde los 7 concurrió a un grupo de scouts y también se capacitó en danza y guitarra.

"Se fue por una cuestión de no aceptar los límites: ella quería salir, andar y yo le ponía horarios como cualquier madre de adolescente. Ese fue el conflicto. A lo mejor se pensó que la madre biológica la iba a recibir con un abrazo y un beso, que iba a tener más permisos. Vaya a saber qué pasó por la cabeza de ella. Además la entiendo porque trae esa carga emocional de chica", opinó Norma.

Lo concreto es que recibieron amenazas indirectas, ya que algunos comentarios les advertían que los que ahora están detenidos "no se iban a quedar de brazos cruzados", pero también directas, de la madre biológica de Mili a Norma: "Ella vive con otros 3 hijos pero tiene en total como 15, en distintos lugares. Me dijo 'si a mi me sacan los pibes, atenete a las consecuencias'. No por una cuestión afectiva sino porque cobra las asignaciones".

Mili, mientras tanto, mantiene el noviazgo solo en su casa adoptiva, lejos de ese círculo vicioso en Nocito, aunque "la lucha es diaria", reconoció Norma.

"Necesito salvarla y protegerla. Sé que, con la edad que tiene, por las malas no voy a conseguir nada, pero se me hace muy difícil", afirmó.

Norma está separada del padre adoptivo de Mili -tiene relación con su hija aunque se embarca y está mucho tiempo de viaje- y además tiene dos hijos biológicos, uno de los cuales también vive con ella.