Midget: apostillas y datos estadísticos de la cuarta fecha del Estival 2018/19

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Tal como se preveía, la favorable tendencia competitiva se prolongó. El responsable de ello, el campeón, Claudio Roth, inobjetable vencedor de la cuarta fecha del Campeonato Estival de Midget 2018/19 “Elio Javier Pérez”.

El Ruso, quien firmó su victoria N°29 en la categoría, alineó los planetas y logró plasmar en resultados lo insinuado desde la jornada inaugural, donde parecía tener la tener la final en el bolsillo hasta que terminó dado vuelta.

Así como se anotó Roth, cuarto ganador en igual cantidad de fechas corridas, existen también otros tantos pilotos en condiciones de alcanzar dicho halago y, por consiguiente, de asegurar su candidatura al próximo playoff.

En ese sentido, vale subrayar a Luciano Vallejos y Leandro Campos, encargados de flaquear al Ruso en el podio, quienes también dieron sobradas muestras de reunir el potencial necesario para transformarse en nuevos ganadores (ver aparte).

Al margen de ello, y en otro orden de la competencia, también vale la pena resaltar diversas cuestiones llamativas e inusuales, como así también números y estadísticas sobresalientes.

¿Lo estrenará?

Sorpresivamente, el discurso post victoria de Claudio Roth incluyó información sobre un posible cambio de estructura. ¡Sí!, el campeón, poseedor de una envidiable herramienta mecánica, analiza estrenar un nuevo bastidor.

“Queremos poner un auto nuevo en pista. Calculo que en tres fechas lo haremos, porque todavía le falta un poco de trabajo. Tengo que hablar con Darío (su hermano), para ver qué hacemos. Es muy similar al auto americano que corrí hace un par de años, con cola de avispa, eje rígido y demás”, contó el campeón.

“Lo pensamos tratando de hacerlo más liviano en kilos que el actual, aunque con los mismos valores. Sé que no va a desentonar. De todas maneras, el auto para pelear el campeonato es éste”, aclaró.

Se hizo humo

Por segundo viernes consecutivo, el propulsor que llevó a la victoria en la primera fecha a Matías Lastra Meler, dijo basta. Esta vez, la merma fue la rotura de una manguera de agua.

No solo los fierros dañados causaron lamento y desazón; pues esa rotura, le impidió al nieto de Omar hacer valer el tercer mejor registro acreditado en las semifinales, que lo transformaba nuevamente en candidato a ganar una final.

“Por la rotura de la manguera se dañó la tapa de cilindros. El viernes iremos a correr con el motor que me armó Luciano Boccaci. Ya lo pusimos y probamos, así que seguramente funcione bien”, expresó el rubio.

Destacado I

Mezcla de emoción y alegría invadía a Fabián Colturi al término del cuarto capítulo veraniego. No era para menos, el Petiso cortó una larga sequía sin formar parte de la competencia más importante de la noche.

La mejor noche del dorreguense en mucho tiempo comenzó con un segundo puesto en la segunda batería de la noche, que lo depositó en la primera fila de la cuarta semifinal donde arribó 4°, obteniendo pasaje directo a la final.

“Estoy muy contento, se logró un resultado que nos viene muy bien anímicamente. Fue una noche muy especial, con una mezcla de sensaciones que hacía rato no tenía. Pasaron unos cuantos años de que no corría una final (NdR: 20 de febrero de 2015, decimoquinta fecha del Estival 2014/15)”, sostuvo el ex campeón, luego de arribar 8°.

Destacado II

El siguiente catálogo le corresponde al puntaltense Marcelo Ausili, uno de los pilotos retornados en el presente torneo, quien también se despachó con una encomiable actuación el pasado viernes.

Dejando atrás años de mala suerte, incluyendo graves accidentes y problemas de índole personal, el hombre de la vecina ciudad también volvió a experimentar la sensación de ser uno de los mejores 12 pilotos de una velada midgista (arribó 11°).

“Sabíamos que el auto andaba bien ya desde la fecha pasada; se había mostrado muy rápido, no como para ganar una final pero si para correrla. No me preguntes cuándo corrí la última final de verano, la verdad, ni me acuerdo”, remarcó Ausili, quien había corrido una final por última vez el 9 de enero de 2009, en la novena fecha del estival 2008/08 (arribó 9°).

En ascenso

Las series preliminares de la fecha arrojaron algunas gratas sorpresas entre los vencedores; pilotos que no acostumbran a tutearse con los primeros lugares, o bien volantes que intentan recuperarse de un bache competitivo.

**Brian Dupont (ganador de la primera): “Una alegría bárbara, más con tantos autos y tan rápidos. Venía de volcar, así que imaginate lo que significa ésto. Trato de estar más tranquilo, evitando cualquier tipo de encontronazo. Hay que tratar de conocer bien al auto y saber qué puede hacer uno arriba”.

**Luciano Torres (ganador de la tercera): “Es una caricia. Si bien la noche es larga, es importante arrancar bien (NdR: luego se adelantó en la segunda semi). El auto estuvo en lo de Fer (Saldamando), porque no se le había hecho nada desde el invierno, y cuando él mete mano se nota. También trabajó Ema (Purretta) en el encendido y eso también respondió. Fueron una conjunción de cosas para que todo se de”.

**Adrián Basconcello (ganador de la duodécima): “El tiempo no fue bueno porque la pista estaba pelada, pero eso fue lo de menos. Veníamos de mal en peor y pudimos cortar la racha. Gracias a Lucho Vallejos, que dejó de trabajar en su auto para mejorar el mío. No tengo palabras de agradecimiento para su familia. El autito anda bien, haber ganado una serie es muchísimo para nosotros”.

Firmes candidatos

Los números hablan por sí mismos. Si de potenciales próximos vencedores hablamos, los primeros dos casilleros los ocupan Luciano Vallejos y Leandro Campos, segundo y tercero, respectivamente, en el cuarto capítulo estival.

El bahiense le rindió un nuevo tributo a la regularidad, alcanzando su tercer podio consecutivo y la punta del certamen. El primer éxito de la temporada de Lucho, segundo en su historial, demás decir que está al caer.

Situación similar atraviesa el tornquistense, animador de tres de las cuatro finales, quien ocupa el 4° puesto en el campeonato. Más allá de su estadística particular, Campito mostró disponer la polenta necesaria para sacar la sortija del éxito.

Un escalón por debajo, en cuanto a prestaciones y posibilidades, se encuentran: Brian Altamirano, Emiliano Urretabiscaya, Luciano Franchi, Martín Camilli, Roy Altamirano y Gabriel Schiebelbein, por mencionar algunos.

Otro soldado fuera de combate

Fatídica novena serie para el novel volante Juan Cruz Rodríguez, una de las revelaciones del pasado certamen invernal.

Contrariamente a la destacada actuación lograda en dicho torneo, el ex campeón de Micromidget tuvo un contrariado inicio de campeonato estival.

Y tras cartón, con lo torcida que venía la mano, el ex kartista sufrió una fractura en su mano derecha, luego de una desafortunada acción en la novena serie.

"Entré a fondo a la curva 3-4 y cuando quise desacelerar para acomodar la cola, el auto se deslizó hasta el colchón y ahí se me dio vuelta sobre el mismo eje. En ese momento me quedó la mano atrapada en el volante y chau", comentó Juan.

“Mañana o pasado me hago estudios prequirúrgicos, para poder operarme lo antes posible. Me dijo el médico que hay que operar la próxima semana, para evitar que la mano pierda movilidad. Me van a poner una chapita con tres tornillos. Después tengo que empezar con rehabilitación, que será de 45 o 60 días”, expresó Rodríguez.