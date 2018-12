Un excandidato a concejal se plantó con un megáfono a defender a jubilados: "Las canas no se manchan"

El excandidato a concejal Luciano Martos se plantó frente a la plaza Rivadavia y con un megáfono criticó a la política argentina.

Mientras la gente pasaba por Chiclana y Alsina, el canillita que tiene su propio espacio político reclamó por el trato a los ancianos usando una metáfora futbolera: "Acordarse que las canas no se manchan".

"El bono que le quieren dar no alcanza ni para el papel higiénico. Auméntenle los ingresos y menos volcar a los grandes capitales con los jubilados que están muriendo de hambre. Tenemos un país rico donde no se acuerdan de los ancianos", dijo en una parte de su discurso.

Para luego agregar: "Muchos políticos te lloran te lloran, ¡Lágrimas de cocodrilo! Pero ninguno de un anciano".

Martos se preguntó cuándo se van a manifestar [los políticos] sobre esas cosas y "cuándo van a tomar la actitud valiente de pelear por los derechos de los ancianos".

"Sus bolsillos y sus arcas están llenas y a mí me da bronca y me repugna ver la política que tenemos en el país cuando no prestan atención por un anciano que ha luchado toda la vida", concluyó.

No es la primera vez que Martos se planta con un megáfono en el centro. Meses atrás lo hizo también cuando juntó firmas para un proyecto que prevé bajarle el sueldo en un 50 % a funcionarios y concejales.

Martos fue precandidato a concejal en las Elecciones 2017. Solo pudo participar de las PASO ya que no superó el piso de 4.000 votos para llegar a las generales.