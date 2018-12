Madre del joven que se suicidó en Bariloche pidió no "perseguir" a la chica que lo acusó de abuso

Silvina Castañeda, la madre del joven Agustín Muñoz que días atrás se suicidó luego de haber sido acusado falsamente de abuso, pidió no "perseguir" a la chica que lo había "escrachado" en las redes sociales "porque Agustín la perdonó".

El caso se dio en la ciudad rionegrina de Bariloche, donde una amiga, menor de edad, de Muñoz lo acusó, primero durante un acto y luego con un "escrache" a través de la redes sociales, de abuso sexual y luego se disculpó al tiempo que reconoció que la acusación fue por "un momento de bronca y enojo".

El último sábado los padres de Agustín publicaron una filmación en la que contaron que su su hijo se había suicidado semanas atrás y consideraron que con este tipo de "escraches" se está "jugando con algo muy delicado", al tiempo que buscaron evitar una persecución contra la amiga de su hijo.

Junto a un grupo de amigos de su hijo, Castañeda expresó: "Estamos acompañados de jóvenes que piden que se termine esta persecución y estos 'escraches' que no sirven, perseguir a una persona que se equivocó como es Ani (sic), la amiga de Agustín, porque Agustín la perdonó, tuvo la nobleza de perdonarla".

"Pido, sin echarme en contra de la lucha leal y firme de tantas víctimas de abuso y falta de justicia, que se tome conciencia de que estamos jugando con algo muy delicado", expresó la madre de Agustín, de quien dijo que "no recibió la contención suficiente desde la sociedad a raíz de esta situación última".

Castañeda se refirió así al "escrache" que realizó la amiga de su hijo a través de la red social Instagram -según ella misma contó en ese momento- y que fue rápidamente viralizado.

"Estamos juzgando a nuestros jóvenes cuando nosotros somos responsables como adultos de la sociedad que estamos construyendo", consideró la mamá de Agustín, quien pidió "cuidar a los chicos".

"No veo contención para las víctimas. Se los invita a contar su historia para encontrar justicia, que tengan el coraje de hablar, pero no hay contención, no hay ningún tipo de herramienta que los oriente una vez que abren esa puerta. Cuentan su verdad y esa verdad muere ahí. Mi hijo fue una víctima de toda esa desidia social que tenemos", agregó la mujer en el video.

A principios de diciembre Agustín Muñoz concurrió a una marcha de mujeres cuya consigna era "Nunca más solas, nunca más calladas", en la que su amiga lo acusó públicamente de abuso sexual y repitió el señalamiento en las redes sociales.

Según relató Castañeda al medio Bariloche 2000, su hijo corrió hacia su casa y cuando quisieron ver qué sucedía en las redes sociales la acusación ya se había viralizado.

La madre de Agustín también contó que la amiga de su hijo le pidió disculpas reiteradas veces a través de mensajes, además de hacerlo en las redes sociales.

"Principalmente quiero disculparme públicamente hacia Agustín, fue un momento de bronca y enojo", fue uno de los mensajes que la menor escribió en las redes sociales, tras lo cual agregó: "Disculparme por difamar, fue todo un mal entendido mío". (NA)