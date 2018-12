Juani Mieres, desde España, se suma a la campaña del bono contribución para ayudar a Olimpo

El bahiense Juan José Mieres, actual número 9 del World Padel Tour (la élite del pádel mundial), apoya desde España la campaña de bonos contribución de Olimpo, club del cual es hincha.

La iniciativa surgió de un grupo de hinchas bajo el lema “ayudemos a nuestro club” y todo lo recaudado irá a las arcas de la institución.

Juani, enterado de esta situación, se propuso aportar su granito de arena desde el Viejo Continente.

"Estuve con el Colo (Mauro Altieri, presidente de Olimpo) acá en España haciendo un par de reuniones para poder ayudar al club. Y cuando me propusieron que iban a hacer un sorteo para recaudar dinero, les dije que yo me iba a movilizar. La verdad que estuve vendiendo bastantes papeletas, aunque la gente no sabía que se sorteaba pero yo les decía que era un compromiso, por yo ser fanático de ese club y la gente respondió muy bien. Yo encantado de ayudar, ya sea vendiendo papeletas, preparando reuniones con representantes o algunos clubes, para tratar de colaborar", contó Mieres desde España.

El bono cuesta $500 y cada número podrá participar de 15 premios, entre camisetas, remeras de entrenamiento y plateas. Se sorteará el 5 de enero a través de la Lotería Nacional.

"No me pierdo ningún partido. Si me coincide con un partido mío, mi mujer que me va diciendo como va Olimpo. La de ahora es una situación rara pero es importante que estén jugando los chicos del club para darle valor. Tienen mucha responsabilidad, pero con trabajo, poco a poco, van a ir mejorando. Yo creo que lo importante es sacar al club de esta situación y que esté estable para poder pelear en otra categoría", agregó Juani.

Además, Mieres sumó a esta iniciativa a su amigo Nicolás Pareja, ex jugador de Argentinos Juniors, Sevilla y la Selección, que hoy se desempeña en Atlas de México.