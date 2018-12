Midget: "Necesito serenarme más arriba del auto", dijo Luciano Benedetti

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

¿Auto que gana no se toca?, no en el lujoso taller de la familia Benedetti, donde la meticulosidad y rigurosidad es la insignia inconfundible a la hora de efectuar los trabajos.

Ni la inesperada nueva irrupción de Luciano en lo más alto del podio de la sexta fecha del Estival 2018/19, hecho que revalidó la credencial de revelación conseguida en la pasada temporada, alterará los métodos de su padre, Gustavo, en el tratamiento de un Midget.

“Los viernes se corre, los sábados temprano se lava el auto y el lunes se desarma íntegro para revisar cada uno de los elementos. El viejo es muy meticuloso con el control de absolutamente todo; hasta en lo estético. De hecho, para la próxima, tenemos preparado un cambio de ploteo, incluido el número del playoff”, detalló Lucho.

Cosa seria este chico, ¡realmente! En apenas temporada estival y media, el volante del auto negro N°20 aseguró su segunda intervención en una definición de campeonato, dando muestras de un notable talento conductivo.

El mérito de Luciano, también radicó en la capacidad de sobreponerse a las adversidades y en romper las ecuaciones de la jornada, toque de fortuna mediante, habida cuenta la sucesión de alternativas e incidencias que lo catapultaron al casillero de candidatos (partió de segunda fila).

“El viejo (Gustavo, reconocido preparador de la categoría) tenía mucha presión por hacer andar este auto, y yo también la necesidad de demostrar que anda igual que el anterior; así que por ese lado fue un alivio ganar y haberlo hecho con un auto hecho íntegramente acá. Encima veníamos de golpearnos 4 fechas seguidas”, contó.

“El viernes—agregó-- empezamos mal la noche, tuvimos que relegarnos y largar desde atrás por un problema con el freno de mano. Pero el auto demostró andar muy bien, especialmente girando por adentro, y así fuimos construyendo el camino para llegar a ganar la final”.

— ¿Diferencias con la primera victoria?

—Esta fue más linda, porque hubo que lucharla mucho más, y hasta la última vuelta, para tratar de llegar a la bandera de cuadros. Fueron cosas diferentes, obviamente. La primera victoria es la primera, que encima pasó en nuestro primer año, pero ésta tiene el plus extra por haber corrido como se hizo, con un auto íntegramente armado en el taller y toda la gente que nos ayudó.

— ¿En qué momento te diste cuenta que se podía ganar?

—Carlitos (Fornerón) tiene otra forma de manejo. Creo que yendo por el medio no podía ir rápido y es por eso que pude recortarle la distancia vuelta a vuelta, hasta que pude pasarlo. Teníamos que girar bien prolijo por adentro y hacer todas las vueltas iguales. De esa forma se dio.

“En la semi pegamos la largada y eso fue importante para después. Hablando en los boxes, Andueza (Daniel) levantó la mano pensando que me había adelantado, pero le avisaron que largué justo. Además eso, el auto también hacía los méritos para largar bien”, agregó.

—¿Hay algo por mejorarle al auto?

— El auto gira muy bien por adentro cuando no hay piso, pero la idea es tratar de encontrarle la vuelta para cuando haya más tierra. Hasta ahora, la pista está pelada, pero no podés quedarte solo con eso. Hay que seguir trabajando. Con el pasaje asegurado, hay 6 fechas para probar.

—¿Cambiaron en algo los objetivos?

—Mi objetivo, con el 20 en los laterales, es intentar achicar el número y quedar entre los 10; y sin importar ganar o clasificar al playoff. Bienvenido ahora que se dio todo, pero sabemos que todavía somos muy nuevos en la categoría. Para pelear el campeonato me faltan tres o cuatro años más. No tengo el roce suficiente con los pilotos de punta y también necesito serenarme más arriba del auto. Cuando me subo siempre estoy nervioso.

“Habíamos hablado el viernes temprano, que si el auto no andaba quería cambiarlo por el del año pasado. Pero como Cristian (Nápoli) siempre me dice, para saber si un auto anda o no, hay correr varias carreras. Nosotros veníamos de mal en peor con la racha y nunca podíamos redondear la noche”, cerró.

Se va la séptima

Cumplido el 50% del tramo regular, esta noche, desde las 20:45, varios integrantes del numeroso parque de pilotos comienzan a jugarse las últimas cartas para ganarse un lugar entre los mejores 12 del torneo.

Si las matemáticas no lo determinan, será la victoria el boleto directo rumbo al playoff, el cual ya cuenta con seis integrantes en la misma cantidad de jornadas disputadas.

De prolongarse la tendencia (hay muchos pilotos en condiciones de anotarse), el certamen estival 2018/19 igualará el récord de misma cantidad de vencedores por fechas corridas, alcanzado en los torneos 2005/06 y 2013/14.

**Campeonato (cumplidas seis fechas): 1) Claudio Roth, 97; 2) Luciano Vallejos, 95; 3) Esteban Mancini, 80.25; 4) Leandro Campos, 71.50; 5) Fernando Caputo, 65.25; 6) Matías Lastra Meler, 59.25; 7) Luciano Franchi, 55; 8) Brian Altamirano, 54.50; 9) Luciano Benedetti, 52.25; 10) Gastón Pérez, 50.50; 11) Emiliano Urretabiscaya, 49.75 y 12) Martín Camilli, 49.25.