Lanzaron el Centro de Estudios “Bahía Bicentenario”

El Centro de Estudios “Bahía Bicentenario” fue inaugurado en las últimas horas en el Espacio Cultural Förum con la presencia de personalidades de varios rubros.

La idea fue promovida por el senador bonaerense y presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol Federico Susbielles y tiene como objetivo convertirse en una “plataforma de ideas” que en conjunto con otras Instituciones de Bien Público para “aportar conocimiento, innovación y desarrollo” en la planificación estratégica de Bahía Blanca, de cara a su Bicentenario en 2028.

El evento contó una exposición del historiador y publicista César Puliafito; la secretaria general de SADOP Analía López Ubierna; el basquetbolista y medallista dorado Fausto Ruesga; el sacerdote Javier Di Benedetto; el desarrollador de Software Manuel Aristarán; la empresaria y directora de la UIBB María Alejandra Beligoy; el periodista y escritor Germán Beder; la cantante Sophía Laura; la coreógrafa Natalia Martirena; la científica Graciela Brizuela y el doctor Pedro Silberman.

Susbielles aseguró que “nuestros pioneros, nuestros abuelos, nuestros padres imaginaron una ciudad del futuro. Los objetivos de los fundadores, el plan 70, el plan 80 y distintos planes estratégicos no pudieron concretarse. Nos faltó fuerza, o quizás nos faltó suerte. Y no volvimos a planificar en equipo, que es una forma de soñar. Ahora vamos camino a celebrar nuestros 200 años y ahí está nuestra meta, romper con el ciclo de soñar una ciudad que no podemos alcanzar”.

“Para ello vamos a trabajar en cuatro ejes estratégicos: Desarrollo Productivo, Humano, Urbano y Ambiental, y vamos a proponer a partir del mes de Marzo la realización de diversos Foros divididos en ámbitos y problemáticas”, adelantó.

Entre los presentes se destacaron referentes de las Cámaras Empresarias, de las Universidades, las Organizaciones Sindicales y ONG's de la Ciudad. Además de los dirigentes Marcelo Feliú, Virginia Linares, Fabián Lliteras, Matías Italiano, Luis Calderaro, Gabriela Galetti, Jorge Otharán, Santiago Mandolesi Burgos y los ediles de los Bloques de Concejales de Unidad Ciudadana y PJ Cumplir de la Ciudad.