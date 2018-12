Pronostican una recesión más larga para las pymes

Francisco Rinaldi

frinaldi@lanueva.com

Para el exviceministro de Economía durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, Emmanuel Álvarez Agis, las pymes argentinas se verán muy afectadas por esta recesión, ya que “será más larga” en comparación a la que anteriormente le tocó afrontar a Cambiemos, allá por el año 2016.

Presente en el 23 aniversario de la delegación local de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), quien secundara a Axel Kicillof en el Palacio de Hacienda entre 2013 y 2015 disertó en el salón de actos de la UNS, en el 1.200 de la avenida Alem, para ofrecer su diagnóstico y perspectivas sobre la economía nacional. Minutos antes, dialogó con La Nueva. Los tramos salientes, a continuación.

--¿En qué falló el esquema económico del kirchnerismo?

--El déficit energético fue una gran problemática, así como la falta de decisión para encarar el problema inflacionario, que le permitió a Cambiemos golpearse el pecho diciendo, muy irresponsablemente, que la inflación era fácil de bajar.

“Pero para mí el principal error tiene que ver con la industrialización, porque si nuestro país, tras doce años de kirchnerismo, empezó a tener nuevamente faltante de dólares, es porque la reconversión de la industria, que es un sector muy demandante de divisas, no fue lo suficientemente importante como para sortear este problema crónico de nuestra economía.

“Sin embargo, yo creo que estos problemas se agravaron durante la gestión actual, porque no solamente necesitamos los dólares para consumir o producir, sino, además, para especular.

“Pero es claro que si estuvimos doce años y no resolvimos algunos de los problemas que aún hoy nos afectan, evidentemente, quienes estuvimos en la función pública en aquellos tiempos tenemos una cuota de responsabilidad que necesitamos asumir”.

--El equipo económico del que formó parte fue criticado por su falta de experiencia...

--Yo fui viceministro de Economía con apenas 33 años, y a la mayoría de los economistas argentinos esa experiencia le llega a los 50. Por mi parte, seguramente me equivoqué más que uno de 50, pero también encaré las cosas con más ganas que uno de 50. La juventud aporta cosas pero también puede generar problemas cuando se ocupa un cargo tan importante.

--Yendo a la gestión actual, desde el Gobierno aseguran que no había muchas más alternativas que acudir al FMI ¿está de acuerdo?

--No, porque una opción era no ir al Fondo. Yo creo que el Gobierno se apuró, porque al principio, la crisis no era de la gravedad ni de la magnitud como para ir al FMI. Paradójicamente, al ir al Fondo, el Gobierno le dice al mercado que la crisis es mucho más profunda de lo que el mercado creía, lo que profundiza la crisis: los inversores se asustaron y eso fue el problema.

--Y con el diario del lunes ¿hay otra opción?

--Si. Hoy el Fondo está tan comprometido con la Argentina como Argentina con el Fondo, porque somos el país que más le debe en el mundo, con lo cual, yo creo que ese espacio está. Falta que el Gobierno lo aproveche.

“El Fondo no va a financiar un programa de crecimiento ni de desarrollo, pero si podría estar dispuesto a escuchar una convergencia más gradual hacia el déficit cero, en un período más razonable, porque hacerlo de un año para otro, como se comprometió Cambiemos, es claramente muy recesivo porque exige de un ajuste muy fuerte. Incluso, hasta se puede complicar todavía más el pago de las obligaciones con el propio organismo”.

--¿Cómo ve el panorama para las pymes?

-- En toda recesión las pymes son el pato de la boda, no sólo por la caída de producción y ventas que sufren, sino porque encima, una vez que la actividad se recupera, demoran más que el resto en volver a crecer.

“Lo que veo es que esta recesión va a ser larga y complicará aún más el panorama para las pymes, porque el gobierno tampoco implementa políticas para sostenerlas”.

Álvarez Agis dixit

* “Tengo una formación orientada a la heterodoxia-keynesiana, pero muy permeada por el estructuralismo latinoamericano, porque no se puede dejar de admitir que cuando se incentiva el mercado interno, la economía nacional necesita de un combustible que no produce, que son los dólares”.

* “Una cosa es ser keynesiano en EE.UU., que fabrica dólares, y otra muy distinta es serlo en Argentina, que no lo hace. El desafío es entender que intervenir es necesario, pero la falta de una planificación estatal puede ser incidir negativamente sobre el crecimiento”.

* "Cambiemos agotó todas las fuentes de financiamiento externo disponibles. Si entendemos que la cantidad de dinero no es infinita y que se colocaron 110.000 millones de dólares en apenas dos años y medio, y encima de eso, le pidió al Fondo 57.000 millones para usar en el año y medio que le queda, es como que te dejen un auto a mitad de camino y sin combustible”.