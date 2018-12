El mensaje de una estrella de la NBA a la nena que no encontraba zapatillas

Stephen Curry, el base de los Golden State Warriors, recibió una carta de una nena de 9 años que juega al básquet y no encontraba las zapatillas que quería.

La pequeña Riley le contó al jugador que las "Curry 5s" no están en la sección de niñas y su papá compartió la carta en las redes sociales.

"Querido Stephen Curry, mi nombre es Riley (igual que tu hija), tengo 9 años y soy de Napa, California. Soy una gran admiradora tuya. Me gusta ir a los partidos de los Warriors con mi padre, a quien le pedí que me comprara unas 'Curry 5s' porque estoy empezando una nueva temporada de básquet. Buscamos por todos lados, pero para nuestra decepción, no había a la venta en la sección de chicas", comienza la carta de la nena.

Y agrega: "Sé que apoyas a las deportistas femeninas porque tienes dos hijas y organizas partidos para chicas. Espero que puedas hacer algo para cambiar esto porque las chicas también quieren jugar con las 'Curry 5s".

Appreciate you helping us get better Riley! We got you. #MoreToCome pic.twitter.com/UBoTklvwhg