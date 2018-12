Midget: datos, apostillas y estadísticas de la sexta fecha del Estival 2018/19

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Como si alguien lo hubiese programado y guionado de esa forma. El inmejorable saldo competitivo que arrojó hasta el momento el Campeonato Estival de Midget 2018/19, se encamina a igualar el récord de vencedores por igual cantidad de carreras disputadas.

El sexto ganador del ciclo veraniego, por consiguiente nuevo candidato a la corona, se llama Luciano Benedetti, autor de una nueva obra magistral en la categoría, al cosechar su segundo éxito en menos de dos temporadas disputadas.

Fue para Lucho (largó desde la segunda fila), aunque tambien pudo quedar en manos de Carlos Fornerón, de destacada actuación a pesar de no cristalizar el liderazgo sostenido desde el comienzo de la prueba concluyente.

La del viernes, que marcó la mitad del tramo regular, fue otra noche bien típica de Midget, con polémicas, incidencias y varios sucesos que rompieron el normal curso de la velada (la final se largó en cinco oportunidades, por caso).

A continuación, algunos de los hechos sobresalientes.

Apelando al archivo

Con la victoria de Benedetti, el ciclo estival 2018/19 se encamina a igualar el récord de ganadores diferentes por la misma cantidad de fechas disputadas; cifra que tranquilamente (a juzgar por el potencial del parque) puede superarse.

A saber, el punto máximo en dicha variable se produjo en dos oportunidades. La primera, en la temporada 2005-06 (Mariano Pérez, Marcelo Weimann, Cristian Nápoli, Pablo Lamariano (foto), Fernando Saldamando, Daniel Altamirano y Emiliano Urretabiscaya).

La segunda, en el certamen 2013-14 (Néstor Rossini, José Giambartolomei, Julio César Monteros, Rodrigo Peruggini, Marcelo Weimann, Julio César Monteros y Daniel Altamirano).

Dicho esto, para quedar en la historia, el número de vencedores deberá llegar, mínimamente, a 8 pilotos. Nombres como Luciano Vallejos, Leandro Campos, Gastón Pérez y otros tantos, intentarán que así sea.

La dulce primera vez

La sensación de convertirse en uno de los mejores doce pilotos de una noche, fue una experiencia que vivieron por primera vez Diego Anastasio y Facundo Sabbatini el pasado viernes, animadores de la final tras ingresar como suplentes (reemplazaron a Gastón y Luciano Franchi).

“El Midget suele ser ingrato muchas veces, aunque también tiene cosas inmensamente gratificantes, como esta noche (por el viernes). Siento una emoción muy grande, que me llega hasta los huesos, ya que es mi primera final de verano. Estoy inmensamente feliz”, sostuvo el Tanque de Cabildo.

“La verdad que todo esto fue una locura. Lo único que me importaba era poder terminarla y con el auto entero; la posición era lo de menos, aunque obviamente también deseaba poder sumar unos puntos para así subir un poco en el campeonato, ya que las dos primeras fechas anduve muy mal. Correr la final me alegró la semana”, expresó Facu.

Mariano Pérez vs Comisión Técnica

Una palabra contra la otra, Mariano Pérez contra la Comisión Técnica del Club Midgistas del Sur.

Al momento de relanzarse la última serie de la noche (la primera largada se detuvo por el vuelco de César Birumbrales), Mariano Pérez bajó de su unidad y mantuvo un tenso intercambio de conceptos con Matías Conesa, asistente del encargado técnico de la categoría, Miguel Conesa, su padre.

“Me excluyen porque tocamos los amortiguadores antes de largar, algo que hice toda la vida. Hace 25 años que corro y nunca me dijeron nada. Simplemente se lo cambió de posición, nada que incida en el rendimiento. Los encargados de la técnica no tuvieron forma de demostrarme que está mal. Tal vez eleve una queja a federación", contó Mariano.

"El reglamento, en el artículo 160°, dice claramente que no se puede tocar el auto. Lo unico que se hizo fue aplicar ese inciso del reglamento. Lo único que se permite es agregarle peso al auto, por una cuestión de seguridad en la largada", expresó Miguel Conesa, quien luego nos facilitó una copia del reglamento, donde se corrobora (aunque no se especifica detalladamente) la prohibición de modificar algo que incida en la puesta a punto de un Midget.

Pura amargura

La mala fortuna de Roy Altamirano parecía esfumarse por completo, considerando lo cerca que estuvo el Gatito de registrar su mejor producción parcial del campeonato.

Al menor de la dinastía, quien hasta la programación pasada se encontraba en un laberinto de golpes sin salida, parece siempre faltarle cinco para el peso...

Esta vez, luego de dominar durante toda la velada (registró el mejor tiempo en series y semifinales) fue un error propio lo que lo privó de llevarse toda la gloria de la sexta fecha.

“Esta vez me equivoqué yo. La verdad es que no tuvo nada que ver la suerte, entré pasado de acelerador a la curva, el auto se fue de cola un cachito y me sacó el volante de las manos. Pero bueno, esto es Midget y son cosas que pasan”, confesó Roy, quien hasta el yerro lideraba la segunda largada de la final.

Segunda en fila

Dos fechas, dos exclusiones; un expediente no común para un piloto del calibre del actual subcampeón, Esteban Mancini.

Tras ver la tarjeta roja en la quinta fecha, el medanense recibió nuevamente la pena máxima el pasado viernes, luego de un topetazo con Matías Enríquez cuando batallaban por el liderazgo de la segunda serie.

El Patito se lanzó por dentro, y a buena velocidad, pegado a la cuerda en la curva de boxes, causando un toque costal con el dorreguense, que derivó en el abandono de Gonzalo Joos y Leonardo Hernández.

“Nos tocamos rueda con rueda. Él va un poco para adentro, yo un poco para afuera y se enganchan las ruedas. Lamentablemente se cruzan los autos y pasa todo lo que pasó. Pero no me veo responsable para nada de lo que pasó. Tampoco me pueden echar por eso, fue un toque de carrera. Si yo le pego a él brúscamente y de forma ilegal, bueno; pero acá fue un toque de carrera”, dictaminó el medanense.

De no creer...

Por primera vez en mucho tiempo (algunos, incluso quien escribe estas líneas, duda que haya ocurrido alguna vez), el confiable motor de Fabián Colturi dijo basta.

El petiso de Dorrego, transitaba en la segunda colocación en el octavo parcial preliminar, detrás de Luciano Torres, hasta que una falla comenzó a mermar su prolijo andar, desembocado en una generosa humareda.

Automáticamente, el público presente en las gradas (que mucho sabe de ésto) comenzó a hacerse eco de dicho suceso, entendiendo que se trataba de algo inusual. Y con razón, pocas veces un inconveniente mecánico dejó a pie al cuatro veces campeón.

“Empezó a fallar en la segunda vuelta, pero mirando los relojes la presión de aceite estaba normal. De golpe se rompió. No pasa nada, tengo uno de repuesto listo”, contó Colturi, sobre el nuevo impulsor que preparó su padre Pichón (Rubén).

Auspicioso panorama

Cumplido el primer tercio de torneo y la mitad de recorrido de la fase regular, hay varias cosas por tener en cuenta; fundamentalmente, en relación a la definición de los aspirantes a la corona, lo siguiente: de Martín Camilli (12° en la tabla) a Marcelo Ausili (38°), hay 26 pilotos encerrados en una fecha (27 puntos) de diferencia. Por demás prematuro, no caben dudas, pero no está de más detenerse en esta cuestión.

Ellos son: Leonel Ramos, Julio Monteros, Carlos Fornerón, Sebastián Burgos, Marcelo Cecconi, Leiza Grill, Kevin Altamirano, Roy Altamirano, Luis Marcelo García, Nicolás Palma, Axel Garabán, Gabriel Schiebelbein, Carlos Puccinelli, Mariano Pérez, Maximiliano Moreno, Mauro Gorbea, Néstor Mancini, Luis Vallejos, Gustavo Medina, Nicolás Macazaga, Fabián Colturi, Diego Balducci, Daniel Altamirano y Julián Melger.