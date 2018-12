Natacha Jaitt fue a hacer una denuncia a la comisaría, discutió con la Policía y quedó detenida

La mediática Natacha Jaitt fue detenida esta tarde en una comisaría cuando fue a denunciar que un oficial la había golpeado en la puerta de su casa.

"Mi hermana @NatachaJaitt fue víctima de una agresión de un policía, ella fue a denunciarlo. En la misma comisaría la agredieron y ella se trató de defender, la esposaron y quedó detenida", contó en Twitter su hermano, Ulises Jaitt.

Según TN, la mediática quedó demorada en la comisaría N° 37 por "atentado y resistencia a la autoridad", aunque luego fue trasladada al Hospital Pirovano, donde la someterán a una evaluación psiquiátrica.

Llego a casa después de problemas de salud y este desgraciado me agarró fuerte del brazo y no me dejaba entrar a mi casa. Agárrate @PFAOficial pic.twitter.com/kAWBpjmoej