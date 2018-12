En Bahía, el taxi se empezará a parecer a Uber

Por Sergio Prieta / sprieta@lanueva.com

Para anticiparse a una posible llegada de ese servicio de transporte tildado de ilegal y con la idea de adecuarse a los tiempos que corren, los taxis bahienses empezarán a parecerse a Uber en cuestión de días.



Es que comenzarán a usar una aplicación para teléfonos celulares casi idéntica a la que utiliza el cuestionado servicio proveniente de Holanda y que por el momento funciona en Capital Federal y Mendoza.



La misma le permitirá al pasajero conocer la ubicación del auto, la patente del mismo, quién es el chofer que lo llevará, a qué distancia se encuentra y cuánto dinero le costará el viaje.



También se podrá calificar el servicio y reportar cualquier inconveniente ocurrido en el transcurso del viaje.

La novedad fue dada a conocer por el titular de la Cámara de Propietarios de Taxis, Roberto de Barrenechea, que contó los motivos que llevaron a avanzar en ese sentido y detalles de cómo funcionará la aplicación.





“La idea surgió por la necesidad de cambiar nuestro sistema de radio que a esta altura ya es obsoleto. Hace 25 años que trabajamos con esa forma de comunicación, pero en algunas semanas solo servirá ante casos de emergencia”, explicó.

El problema es que al momento de evaluar las diferentes alternativas ninguna se adaptaba al sistema de paradas que utilizan los taxis para tomar el viaje, es decir, salir por orden de llegada.



“Una vez que elegimos hacer una aplicación para celulares tuvimos que trabajar para lograr que los viajes fueran enviados al primer auto de una fila, ya que en las pruebas, al usar GPS, quizás se lo otorgaba al azar o a los coches que estaban tercero o cuarto en el orden de llegada”, contó De Barrenechea.

Lo cierto es que ingenieros de una empresa bahiense que diseñó la aplicación pulieron los detalles y apenas quedan cosas por corregir. “Venimos haciendo pruebas desde septiembre y en los próximos días estaremos anunciando una conferencia de prensa para dar todos los detalles”, agregó

Consultado por la postura de los taxistas dijo que si bien existen algunos cuestionamientos o quejas, ya no hay marcha atrás.





“Creemos que nos va a ayudar a crecer y mejorar el servicio porque uno no puede estar controlando lo que pasa en todas las unidades y la gente se va a sentir mucho más segura de saber con quién está viajando”, opinó.

Si bien la amenaza de una posible llegada de Uber también forma parte de los cambios impulsados, en la actualidad la amenaza que enfrentan los taxistas son los remises truchos, que no son más que autos particulares.



Incluso por ese servicio paralelo, que cuesta mucho menos, en diciembre del año pasado, el Concejo Deliberante modificó la ordenanza que regula el servicio de taxis y remises.

La iniciativa venía siendo analizada por la Comisión de Tránsito del legislativo y representantes de las cámaras de taxistas y remiseros, que ya en 2016 pedían medidas para combatir a los servicios truchos que circulan en nuestra ciudad.

El proyecto permite que los remiseros levanten pasajeros en la vía pública –antes solo los taxis podían hacerlo-- y estacionar en cualquier calle, aunque a más de 300 metros de cualquier parada de taxis, entre otros detalles.





Entre las reformas se destaca que los remises pasaron a ser considerados un servicio público al igual que el taxi y que las tarifas de ambos quedaron reguladas por el Municipio.

Además los remises están obligados a tener un reloj tarifador, deben ser identificados por la comuna con logos fáciles de reconocer para los usuarios y además pueden tomar pasajeros en la vía pública.

Ya no se obliga a las empresas de remises a tener un galpón de guarda para el vehículo y solo se les exige un local administrativo.

Uno de los aspectos más llamativos de la nueva ordenanza es que se eliminaron los vehículos del segmento "A" como el Fiat Uno, Volkswagen Up y Renault Clio.

Otro detalle de interés es que todos los vehículos deben tener sistema de transporte de sillas para pasajeros con discapacidad motriz, sin alterar la capacidad del baúl.



La opinión de los taxistas

Por Federico Moreno

Sobre la posibilidad de que se implemente la aplicación en cuestión, de numerosas semejanzas con Uber, si consideran que puede ser beneficiosa para el servicio y su fecha de entrada en vigencia, “La Nueva.” consultó a un grupo de taxistas.

En líneas generales, los mismos manifestaron no estar “muy al tanto” del novedoso sistema, coincidieron en que “siempre es bueno adaptarse a la tecnología” y que sería positivo en cuanto a la seguridad que se le ofrecería al pasajero.

“Sé que estaban diseñando la aplicación, te va a permitir saber qué auto te pasa a buscar, el tiempo de espera, por dónde viene el coche en tiempo real, nombre del chofer, etcétera. Me parece bien que se implemente, se va a poder calificar al chofer, su buen o mal trato, si tiene el auto limpio o sucio... va a perfeccionar el trabajo, hará que la gente trabaje bien, como corresponde”, opinó Fabio, taxista desde hace seis años.

“Nosotros ya estamos trabajando en el celular con una aplicación, pero no es esta de la que hablan, que te dice hasta el nombre del chofer que te va a buscar, de esa no sabemos casi nada. La verdad que no sé si es muy parecida a Uber, imagino que cada empresa pondrá una aplicación a su gusto”, sostuvo Gustavo, chofer de Taxi Ya.

“No estoy al tanto, yo soy de Bahía Taxi y a nosotros no nos dijeron nada. La aplicación actual al menos le dice al pasajero qué coche lo viene a buscar. Está bien adaptarse a la tecnología, estamos casi en el 2020. También está bueno en términos de seguridad, genera más confianza en el pasajero”, analizó Alberto.

“No estoy al tanto y no sé bien cómo funcionará el sistema, imagino que calculará automáticamente la distancia del recorrido para anticipar el precio del viaje, porque si no, con las cuadras de Bahía, que una mide 80 metros y otra 240, sería imposible calcularlo. Actualmente la persona ya puede saber nombre y apellido del conductor, y nosotros ya sabemos el nombre del pasajero. Para la seguridad está bueno saber de antemano quién te viene a buscar o a quién buscamos, en nuestro caso”, dijo Claudio, de Taxi Ya y con 21 años en la profesión.

“Yo no estaba al tanto de nada, pero por lo que me decís me parece bien, porque si no, Uber nos va a sacar toda la clientela. Tener una aplicación similar tal vez sirva para equilibrar la balanza. Actualmente yo sé el nombre del pasajero, pero el pasajero antes de subirse no sabe el mío, solo tiene el nombre y número de legajo cuando se sube, con eso puede ir a la Municipalidad o a la empresa y ahí están todos mis datos”, comentó Alejandro, de 25 años.

“No está de más que la gente sepa datos del auto y del conductor, a mí muchos pasajeros me piden que los espere hasta que entren en la casa, están muy inseguros y con esto se sentirían más confiados”, agregó y aclaró que el problema actual en Bahía no es con Uber, sino con los taxis truchos.

“Yo no tengo todavía esa aplicación, pero está bien que se implemente, todo lo que sea tecnología está bien. Los pasajeros no me transmiten preocupación por la inseguridad, pero ofrecerles un servicio adicional no me molesta. El tema es que no se pasen para el otro lado, como escuché el otro día en una radio donde decían que querían pedir el número de teléfono personal del taxista. Si tienen el de la empresa, ¿para qué quieren el mío? Sé que hay un sistema que están probando, pero hubo unas cuestiones técnicas que están solucionando en Buenos Aires, porque no es la idea que se implemente en algunos móviles y en otros no”, opinó Diego, de Su Taxi y más de 20 años en la profesión.

“Sabemos de la aplicación pero por arriba, no cómo va a funcionar en detalle. Por ahora ya tenemos un teléfono, que hace las veces de terminal. Está bueno darle tecnología al pasajero, implica más seguridad y ellos lo piden. La mayor preocupación generalmente se da cuando llevamos menores de edad, la gente nos toma el número de patente y hasta de legajo, nosotros por nuestra parte avisamos a la central cuando iniciamos y cuando finalizamos el viaje, para que quede constancia de que el pasajero llegó bien a destino”, dijo Marco, de Su Taxi.