Ceres ganó la segunda edición del concurso ImpulsaRSE

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

El proyecto "Equipamiento de cocina", presentado por CERES Taller Artesanal De Pastas Frescas y Afines, se quedó con la segunda edición del concurso ImpulsaRSE, organizado por la Unión Industrial de Bahía Blanca y que tiene como objetivo el incentivo de propuestas que incluyan un proceso productivo y un servicio con impacto social.

La empresa, que brinda trabajo genuino a personas con discapacidad, se hizo acreedora de 120 mil pesos que serán destinados a equipamiento para un mejor funcionamiento y optimización de servicios.

Entre 30 proyectos presentados para esta edición, también arribaron a la final "La Cocina de Duba" (de la organización DUBA Inclusión), "Pala x Tijera" (de la Sociedad de Fomento de Villa Nocito), "Formar para trabajar" (del Patronato de Liberados de Bahía Blanca) y "Dispositivo de Detección de monóxido de Carbono" (de la E.E.T Nº3 de nuestra ciudad).

El jurado estuvo compuesto por Bettina Azunga (Grupo Sancor Seguros Argentina), Andrea Baier (Universidad Provincial del Sudoeste), Manuel Toro Fernández (Dow Argentina), Mauro Etcheverry (UTN), Gabriela Gancedo (Profertil) y Matías Gzain (UNS Bahía Blanca).

“Es un concurso en el que, en realidad, ganan todos, porque llega a consolidar un círculo virtuoso. Durante cinco meses realizamos un proceso de capacitación para todos aquellos inscriptos para que puedan armar, en base a su proyecto, un modelo de negocio. En esto contamos con la capacidad de Betina Fernández y la colaboración como tutores de cinco alumnos avanzados de las carreras de Administración de Empresa y Contabilidad de la UNS. O sea que, como mínimo, sólo por participar, se llevan un modelo de negocio ya armado por profesionales“, manifestó Miriam Yrosalinsky, coordinadora del Departamento RSE de la UIBB.

Y agregó: “Se realiza un gran trabajo en red en alianza con las universidades, con el municipio y con la UIBB, además del apoyo de empresas de mucho prestigio”.

Sobre Ceres, Miriam Yrosalinsky señaló que fue emocionante el momento de premiación.

“Verlos a todos juntos tomados de la mano rezando fue algo que nunca me voy a olvidar. Los cinco proyectos finalistas fueron de altísima calidad y por eso agradezco no haber estado en el jurado, porque no podría haber elegido uno solo. En lo particular, lo que me seduce de Ceres es que le brinda trabajo genuino a personas con distintas dispacidades y lleva muchísimos años luchando”.

En la primera edición del concurso organizado por la UIBB se impuso la Escuela Técnica 1 "Crucero A.R.A General Belgrano" con el proyecto “Solidaridad 3D”, que luego también se adjudicó la edición 2018 de Soluciones para el Futuro Argentina de Samsung.

“Es un concurso de alto nivel. Es un orgullo que en esa ocasión hayamos escogido un trabajo que superó los límites de nuestra ciudad y llegó a nivel internacional. Se cumplió el objetivo de impulsar”, manifestó Yrosalinsky.

Precisamente, esta semana estuvo en nuestra ciudad una comitiva de la casa matriz de Samsung (radicada en Corea) documentando el trabajo que desarrollan los alumnos de la escuela E.E.S.T N°1 Crucero A.R.A General Belgrano de Ingeniero White.

Cabe recordar que cinco alumnos de ese establecimiento ganaron a fines de octubre el concurso organizado por la empresa de tecnología con un sistema que reemplaza el yeso tradicional por férulas de plástico impresas en 3D, mientras que antes, en diciembre de 2017, se habían adjudicado la primera edición del ImpusaRSE.

"La verdad que fue una semana intensa. Con las imágenes y las entrevistas van a realizar un institucional", dijo William Durán, profesor del establecimiento educativo.