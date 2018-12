Otra opción para el verano, a minutos del centro comercial

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com



Hoy se abrió a la comunidad local y de la zona el balneario Punta Ancla, ubicado en la zona de la Base Baterías.

Desde la calle Libertad (en Ciudad Atlántida) se continúa por la ruta asfaltada y luego se deriva por un camino de tierra que conduce hasta la playa.

Se puede ingresar de martes a domingo, de 10 a 19, durante toda la temporada estival.

La tarifa general de acceso para adultos es de 70 pesos por persona, y de 30 pesos para los menores de entre 12 y 18 años, mientras que los niños de menos de 12 años y asociados al Casino de Suboficiales de la Armada no abonan.

La playa cuenta con los servicios de enfermería, guardavidas, baños públicos, cestos contenedores de residuos y recolección.

Quienes deseen ingresar al predio del casino y no son socios deberán abonar una tarifa fijada por la citada institución. El predio cuenta con estacionamiento, zona de sombra, fogones, mesas, bancos, baños públicos, cantina, salón y juegos.

Al mismo tiempo, se solicita a los concurrentes respetar las zonas delimitadas para bañistas, sectores de pesca y se recuerda que está prohibido ingresar con mascotas.

"Desde el inicio de la gestión de Mariano Uset fue un objetivo que esta playa de Punta Ancla también pueda ser disfrutada por todos los vecinos de Coronel Rosales y no sólo los socios del Casino de Suboficiales", explicó el director de Turismo, Bernardo Amor.

"Por ello, el municipio hace el esfuerzo para abrir esta playa con el acompañamiento del Comando de Infantería de Marina", añadió.

Agregó, luego, que en los días posteriores a lluvias fuertes, el acceso será restringido debido a las complicaciones que esto genera en la transitabilidad del camino de ripio.

Otras dos opciones en el distrito de Coronel Rosales para los veraneantes de la ciudad y la región son los balnearios Arroyo Pareja y Villa del Mar, que ya fueron formalmente inaugurados para la actividad del verano que está próximo a iniciarse.

En el caso de Arroyo Pareja, se cuenta con una ruta de acceso en condiciones óptimas, recientemente pavimentada.

En el balneario, se colocaron durante este año varios puntos de encuentro para disfrutar la playa durante todo el año.

Se mantendrá la presencia de tres guardavidas y el apoyo clave de la gente de Prefectura. De esa forma, se mejora la seguridad de quienes disfrutan el día de playa y practican deportes náuticos.

Al mismo tiempo, se está trabajando en la mejora de los baños y el concesionario tendrá espectáculos durante la temporada.

Entre otros aspectos, también se renovó la señalética y la cartelería. Resta el recambio de las luminarias.

En conjunto con la organización no gubernamental Humedal Arroyo Pareja-Isla Cantarelli, se está haciendo un sendero para poder circular de manera segura. Ya se cuenta con el observatorio en el ingreso al balneario.