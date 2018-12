“Hay muchas mujeres que pasan toda su vida dentro de ámbitos violentos”

El Consejo Directivo Nacional de ATE (Asociación Trabajadores del Estado) nacional y la CTA Autónoma participaron el último miércoles de la movilización de protesta en lo que fue un Paro Feminista, con movilizaciones y asambleas, en todo el país.

La misma se desarrolló en ciudades de todo el territorio nacional, desde Jujuy a Tierra del Fuego y de Buenos Aires a Mendoza, con miles de trabajadoras estatales exigiendo justicia por Lucía y rechazando el fallo del Tribunal Oral Criminal Nº1 de Mar del Plata, además de un reclamo concreto: “basta de femicidios”.

En nuestra ciudad el gremio de ATE, Seccional Bahía Blanca, también se adhirió a la protesta y se solidarizó con la familia de Lucía Pérez.

"La movilización fue inmensa. Fue un no muy importante que expresaron las mujeres y de muchos compañeros que acompañaron, porque es muy grave la sentencias del Tribunal del Mar del Plata en el fallo de Lucía Pérez. Siguen matando a mujeres, sigue habiendo desmanejos porque no hay políticas de Estado. Y los que tienen que actuar dilatan las cuestiones porque hay un entramado machista desde la base", dijo Viviana Marfil, secretaria general de ATE, Seccional Bahía Blanca.

"Si una mujer acude por una cuestión de violencia de género, en la comisaría de la mujer el caso ingresa en una instancia judicial y sin respaldo. Muchas de las mujeres asesinadas en femicidio fueron abandonadas por el Estado y por la justicia, porque es muy fácil dictar una restricción de acercamiento, pero no se hace una revisión sobre la misma. Es grave la situación de la violencia que se genera, algo que se viene inculcando desde hace muchos años, incluso en programas televisivos como los mensajes que mandaban actores reconocidos, en su momento, utilizando a la mujer como un objeto", aseveró.

"En todas las películas y novelas que hoy vemos en canal 'Volver' se denigra a la mujer, se la trataba como una persona sin derechos. Eso pasó en mi generación, donde el manoseo de la mujer, en actores como Olmedo y Porcel, entre otros, era la denigración total, se la utilizaba como un objeto. Eso luego se expandió aún más en la pantalla chica y hoy en día ya no se habla de cuál es el lugar de la mujer, el rol que cumple y el derecho fundamental a la no violencia", remarcó.

"Hay mujeres que pasan toda su vida dentro de ámbitos violentos, donde se repiten patrones culturales. Es importantísimo que todas nos levantemos a decir basta, y es importantísimo que haya compañeros que se levanten y hagan los mismo. Hay que modificar ese cambio cultural que fue establecido por las no políticas del Estado", aseveró Viviana Marfil, quien también le apuntó al Poder Judicial.

"Hay fallos, como el de Lucía, que son incomprensibles. Se condena por estupefacientes, pero no se condena por la violencia con la que mataron a esta chica. Cuando empezás a mirar la manera que la violaron y la mataron, no quedan dudas que hay un entramado en el poder. No hubo justicia y así con muchos casos de femicidio, que son contados con los dedos de la mano y son cada vez más públicos. Incluso, con personas con antecedentes anteriores con quienes tampoco se hizo nada. El problema se agrava con la no acción de la justicia", dijo.

Bajo la consigna #FueFemicidio y #JusticiaPorLucía la jornada de paro nacional de mujeres contó con una multitud de gente y se llevó adelante en repudio a la sentencia del Tribunal Oral Criminal Nº 1 de Mar del Plata que absolvió a los tres acusados de la violación y el crimen de la adolescente y que los condenó solo por tenencia y comercialización de drogas.