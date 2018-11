Midget: "Lo que más me deseo es el título", expresó Fernando Caputo

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

La unión hace la fuerza, dice el viejo dicho. En ese sentido, ¿será el renacimiento de una vieja alianza la fórmula de Fernando Caputo para ponerle el broche a su exitosa carrera en Midget?

Desde la implementación del playoff, la candidatura de Feti al estrellato máximo nunca estuvo en duda. La estadística no nos deja mentir: es el único piloto presente en todas las ediciones, incluida la que se iniciará en febrero de 19’.

Pero, por alguna u otra razón, el desvelo que lo incita a continuar acelerando todos los viernes en el Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana, siempre se le escurrió.

Probablemente, el regreso al taller de su amigo Fernando Rodríguez, experimentado chasista de nuestro medio, sea una de las últimas apuestas del último ganador estival para saciar el hambre de gloria.

“Hemos vivido muchas cosas juntos, porque somos amigos hace más de 20 años. Corrí casi 10 años con él, y en mis primeros años me hizo 3 autos sin cobrarme un solo centavo. Poder trabajar devuelta con él, ambos teniendo más experiencia, es algo muy bueno. De poder lograr la meta que tenemos será el doble de especial, por todo ello”, contó Feti, quien con el undécimo éxito estival extendió mantiene la asistencia perfecta en playoffs.

“Fer nos hizo sufrir un poco—agregó--, porque terminó el auto a último momento. Pero se ve que estaba confiado en que iba a andar, porque fuimos a las pruebas anteriores al arranque y ya el auto mostró buen andar. Creo que eso se debe a lo mucho que trabaja desde hace tiempo y a la confianza que tiene en la construcción”.

El Campeonato Estival de Midget 2018/19 es un largo y sinuoso camino. Pero, afortunadamente para la dupla Caputo/FR, ese ítem tan necesario para llegar a marzo con aspiraciones ya es deuda saldada.

--¿A qué se debe que se estén dando tan rápidos los resultados?

--Veo que es importantísimo tener una persona como Fer, que sabe lo que hace, abocado el 100% a un solo auto. Por ahí los años anteriores tenía buen medio, pero no atención necesaria fecha a fecha. Por ejemplo, Fernando (Saldamando) tiene una capacidad increíble, pero atiende un montón de autos y por ahí no me podía dar esa atención. Y esta especie de exclusividad que tengo con FR es clave.

--¿Cómo procesaste lo del viernes?

--Siento alivio y desahogo. Haber ganado tan rápido no lo esperaba nadie. Si bien cuando arrancas un proyecto nuevo estás ilusionado, el resultado del viernes nos tomó por sorpresa. Todavía me falta acomodarme al auto, pero ganar te da tranquilidad para ya poder pelear por el campeonato; además de que de ahora en más podemos dedicarnos a probar cosas y guardar elementos. Es una tranquilidad inmensa.

--Otra vez, candidato. Sos el único piloto que dirá presente en todos los playoffs. ¿Qué te dice eso?

--Estar ahí en una categoría, tan competitiva como esta es algo muy importante. De todas maneras, no soy de mirar mucho esas cosas, no le doy mucha importancia. Sí me focalizo mucho en el objetivo que me falta, lo que más deseo, que es el título. Le meto garra y sigo corriendo por eso, sino ya me hubiera bajado.

“La familia me acompaña en todo. Cada buen resultado que tenemos lo disfrutamos juntos. A Fernando (Rodríguez) lo tenemos al lado de casa, así que la final la celebramos todos juntos. Para febrero se viene la nena. Todos los años tenemos uno nuevo, así que más vale que esta vez venga con el pan abajo del brazo, sino vamos a ser una multitud en la familia (risas)”, bromeó Feti, quien junto a Jéssica López aguardan la llegada de su primer hija mujer.

“El clima del taller es bárbaro”

Curiosamente, uno de los responsables del desembarco de Caputo en el Midget fue Fernando Rodríguez, su actual chasista, constructor de su primera unidad mecánica allá a inicios de milenio (Feti debutó en la temporada 2000/01).

Pero la afectuosa relación entre ambos comenzó antes de que Feti complete sus primeras vueltas al volante de un Midget.

“Lo conozco de cuando él era mecánico de Marcelo Weimann, a quien yo le atendía el auto en ese momento. La amistad existió siempre. Él me dio una mano grande cuando yo empecé con este galpón, ya que me prestaba su camioneta para llevar y traer los materiales. Por más que él después haya ido a otros talleres, la relación nunca la perdimos. Ya sabemos cómo somos, y en ese sentido, se hace todo más fácil”, expresó Fer.

--Inmejorable inicio de proyecto, ¿no?

--Si bien nos demoramos un poco con los trabajos, estábamos confiados en lo que íbamos a hacer. Lo que nos sorprendió fue andar tan rápido de entrada, habiendo terminado el auto dos horas antes de ir a las pruebas previas a la primera fecha.

“Ahí el auto se mostró muy bien. Lástima que después el piso de la primera era muy distinto, y por eso no empezamos bien. Pero lo fuimos acomodando, y para la prefinal el auto era traccionador. En la semana hicimos un cambio más y en la segunda fecha el auto era muy rápido. Si no se rompía hubiese sido más contundente que el viernes pasado”, remarcó.

--¿Están bien posicionados?

--Sí, no tengas dudas. Cuando uno no genera problemas con el motorista ni con el piloto y sus mecánicos, con cada cual haciendo su trabajo y respetando al otro, el clima del taller es bárbaro y las cosas salen bien solas. Estamos muy tranquilos. Siempre que se dieron los resultados, fue porque se trabajó así. Aparte, no nos falta nada. Feti tiene todo lo que le hace falta para ganar.

Marche la tercera

¿Continuará la tendencia? Luciano Vallejos, Claudio Roth, Leandro Campos, Brian Altamirano y Emiliano Urretabiscaya, por mencionar a los más destacados, se encargarán que así sea.

La cuarta fecha del Estival de Midget 2018/19, a ponerse en marcha desde las 20:45, se presta para ello. Y cuidado con la aparición de alguna sorpresa, o suceso inesperado, lo cual no sería descabellado que suceda…

Lo concreto es que el lote de potenciales ganadores ilusiona con prolongar la seguidilla de igual cantidad de ganadores por fechas disputadas. Para ello deberemos esperar a lo que ocurra esta noche.

**Campeonato: 1) Esteban Mancini, 55.50; 2) Luciano Vallejos, 52; 3) Claudio Roth, 42.75; 4) Fernando Caputo, 42; 5) Leandro Campos, 40; 6) Brian Altamirano, 37.50; 7) Emiliano Urretabiscaya, 36.25; 8) Martín Camilli, 30; 9) Julio Monteros, 29.75; 10) Sebastián Burgos, 29.50; 11) Matías Lastra Meler, 29 y 12) Leonel Ramos 24.