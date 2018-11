Jasen, tras la salvación de Alem: "Estos partidos se juegan con el corazón"

Leandro N. Alem inició el cuadrangular Permanencia en el básquetbol local de primera división sabiendo que una sola victoria lo alejaba del descenso.

Sin embargo, cayó en fila con San Lorenzo, Estrella, El Nacional y nuevamente San Lorenzo, y el margen de error se fue achicando. Hasta anoche...

Ganaron Alem y San Lorenzo y lograron la permanencia en primera división

"La verdad que fue muy duro. No pensamos llegar a esta situación límite. Nos costó mucho, sufrimos, pero todo es una lección. Sobre todo para los más chicos porque tuvieron que enfrentarse a una situación difícil que es jugar por mantener la categoría, con jugadores veteranos, de experiencia, donde se jugaban todos la vida. Contento por ellos, por los chicos, por la institución que creo que tenemos un año magnífico en cuanto a menores pero teníamos que terminar de poner el broche de oro en Primera y lo conseguimos", sostuvo Hernán Jasen.

Siendo más directo, el verdirrojo sacó 20 puntos en el 3ºC y se encaminó a una merecida victoria por 90 a 71, como visitante, sobre Estrella, por la quinta fecha.

"Nosotros planteamos este año el objetivo de seguir creciendo en las categorías formativas. Apostamos a que los chicos jueguen a pesar de los resultados que se podían conseguir. Fue un trabajo hecho a consciencia, sabiendo que íbamos a estar en una situación de esta gravedad deportiva, aunque no pasa nada si uno desciende. Yo estoy convencido de que no pasa nada. Pero igual jugarlo es distinto y estos chicos van a aprender mucho de esto y tienen que llevarlo a sus categorías para que sigan creciendo y el día de mañana tener una base estable en el club, de jugadores propios, para que tengamos un bienestar deportivo durante un tiempo bastante bueno", añadió Pancho.

Tras un 1ºC parejo, en el que el local se mostró más enfocado con Camara liderando el goleo, Alem despegó con tres acciones puntuales: volcada de Pedro en acción de 1vs1, volcadón del propio brasileño tras pick y caída gracias a Gigena, y triple de Rotta.

A partir de ahí edificó un parcial de 11-2 que lo colocó al frente y le dio cierta tranquilidad.

"Estos partidos se juegan con el corazón. Hay mucha tensión, hay mucho cansancio. A veces yo soy el que más me exijo pero también uno no puede jugar 35 minutos porque te empiezan a pesar las piernas, empezás a tirar tiros cortos, empezás a desequilibrarte. Todo te lleva. En situaciones normales no me pasa, pero al exigir más el cuerpo, todo eso lleva un desgaste y no estaba llegando bien a los finales de los partidos sinceramente. Empezaba bien y me caía, producto de mi edad, pero tengo que saber entenderme aunque a veces me cuesta, me exijo mucho y a esta altura me tiene que importar menos y disfrutar más porque es la verdad. Yo no puedo estar haciéndome tanto problema a los 40 años. Me los hice a los 20 y esas cosas me llevaban a veces a no estar bien en los juegos. Si yo entiendo eso, no lo hubiera sufrido tanto pero son cosas que pasan y todo es aprendizaje", añadió el emblema de Alem.

En el complemento, cuando Jasen tomó más decisiones y la presión en todo el campo dio sus frutos, Alem lo liquidó. Primero escapó 37-56 con triple de Pascual, luego estiró a 20 la diferencia, tras libres de Rotta, y más tarde soportó muy bien la salida de Ianguas por faltas a 8m37 del final (49-66).

"Fue una temporada dura, donde sabía donde iba a estar luchando. Ahora es tiempo de disfrutar, de analizar, de pensar en el 2019 desde ya y después decidir a ver qué hago. Acá hay algo que se llama deportividad y hay que estar preparado para todo. No digo nada, veré cómo estoy en la semana, veré el desgaste que llevo. No se puede decir nada, si estoy en condiciones jugaré, si no estoy en condiciones no jugaré, pero intentaré estar siempre por la deportividad que en estos casos se requiere", aclaró Jasen.

Estrella se quedó sin fluidez ofensiva muy rápido, no encontró en Diomedi una salida a esa falta de gol e inconscientemente se fue resignando. Sabe que su destino no está escrito, pero llegó a una situación impensada.

Alem, por su parte, ya puede colgar el calendario de 2019 en la pared.

Esta es la síntesis

Estrella (71): A. Andreanelli 7, M. Trellini 11, M. Specogna 3, J. Larrandart 2, N. Camara 19 (FI); G. Diomedi 12, F. Cardone 9, S. Quiroga 8, G. Oyarzo 0 y F. Aman 0. DT: Claudio Queti.

Leandro N. Alem (90): A. Priore 17, P. Zapata 10, J. P. Rotta 11, H. Jasen 22, P. Ianguas 12 (FI); W. Gigena 11, S. Pascual 3, F. Mandolesi 4 y S. Loos 0. DT: Franco Maceratesi.

Cuartos: Estrella, 17-17; 29-38 y 45-64.

Tiros libres: Estrella, 12-25 y Leandro N. Alem, 20-29.

Cinco faltas: Larrandart (E); Ianguas y Rotta (A).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Javier Sánchez y Eduardo Ferreyra.

Estadio: Luis Álvarez.