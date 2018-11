Un hombre denunció en las últimas horas que le entraron a robar en su carpintería y se llevaron los recuerdos de su hijo muerto en un disco rígido.

Matías González, dueño de la carpintería Toay ubicada en Avellaneda al 600, explicó que en ese disco tenía fotos y el estudio eco doppler de su hijo que falleció hace 3 años.

“Por ahí me caigo y escucho los latidos del corazón de mi hijo y me levanto. Es la forma de recordarlo”, le contó Matías a TN.

“Por favor, si sos familiar de esa persona, que me devuelva el disco rígido. No tengo plata para pagártelo, pero por favor, me robaste a mi hijo”, pidió Matías y detalló que es marca Toshiba y del tamaño de un celular.

Además, le robaron un compresor, una amoladora y destornillador eléctrico, por lo que se le hace imposible continuar trabajando.

“Quiero mis herramientas porque no las pagué con dinero, las pagué con tiempo de vida. No compren robado porque hacen daño”, concluyó.

Para ayudas con herramientas o trabajo para que pueda hacer y así comenzar de nuevo, comunicarse al 154121316. (La Nueva. y TN)