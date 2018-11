Transporte: aumentaron un 400% las infracciones en lo que va del año

Redacción de “La Nueva.” / info@lanueva.com

Falta de habilitación para circular, de elementos de seguridad o de licencia profesional del chofer son algunas de las medidas que potencian el riesgo de sufrir accidentes cuando un transporte de pasajeros o de cargas generales sale a la ruta.

La situación, delicada, exige un mayor control de parte de los organismos estatales como una manera de prevenir tragedias, con el peligro ampliado en el caso de los colectivos que transportan, a media y larga distancia, a pasajeros comunes, turistas, contingentes de alumnos que realizan el viaje de fin de curso o planteles deportivos adultos o juveniles.

En la región Bahía Blanca, al menos, se nota un mayor rigor en las inspecciones y un notable incremento en las faltas: en lo que va del año, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) labró un 400% más de infracciones de este tipo que en todo 2017.

Carlos Montero, delegado de la CNRT local, le confirmó a “La Nueva.” que “hasta el mes de octubre inclusive, la delegación realizó 11.642 controles, infraccionó a 1.315 unidades, desafectó 68 servicios y retuvo 117.

Otro dato saliente es que apenas un caso dio positivo de los 1.917 controles de alcoholemia a conductores profesionales.

En 2017, siempre según los datos oficiales, la delegación bahiense verificó 13.004 vehículos de pasajeros y cargas y 329 fueron infraccionados.

A nivel nacional, en lo que va del año, la comisión evaluó a 607.444 unidades, lo que representa un aumento de 104% en comparación con el año anterior, cuando se inspeccionaron 297.483 vehículos.

“La Comisión Nacional de Regulación del Transporte controla el transporte terrestre de jurisdicción nacional y tiene como propósito salvar vidas. Solo hay una forma de servir: trabajando incansablemente, asegurando la transparencia, la comunicación, manteniendo la ejemplaridad pública, con un trabajo en equipo y, por sobre todo, con profesionalismo”, aseguró Montero.

De todo un poco en materia de faltas

¿Cuáles son las faltas más graves? La carencia de habilitación en los transportes de pasajeros, respondió el funcionario.

“Estos son vehículos que no tienen revisión técnica, por lo que carecen de la aptitud necesaria para el traslado y no poseen los complementos obligatorios en caso de una eventualidad: salidas de emergencia, matafuegos, control de velocidad, etc. Además, no cuentan con seguro: en ese caso y ante cualquier inconveniente el único perjudicado es el usuario”, señaló.

También sostuvo que “es frecuente” en el caso de los micros encontrar “irregularidades” en las libretas de trabajo de los conductores.

En los transportes de cargas, las infracciones más comunes son la falta de carnet profesional de conductor (Licencia Nacional Habilitante), la ausencia de revisión técnica del vehículo y la de inscripción en el Registro Único del Transporte Automotor (R.U.T.A.)”.

“Son usuales las infracciones vinculadas a licencias de conducir profesionales vencidas o malas condiciones de circulación de los vehículos (parabrisas trizados o cubiertas lisas, por ejemplo)”, explicó Montero.

Otro aspecto en el que se advierten deficiencias en ambas categorías es en las condiciones de seguridad: cinturones, matafuegos y señales sonoras, entre otras cosas.

La CNRT realiza los controles en esta zona junto con personal del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

“A partir de esta gestión, las infracciones labradas se tramitan en un 100%. Se diseñó un sistema que obliga al cuerpo de fiscalización a seguir un estricto protocolo, asegurando el chequeo de toda la información con las bases de datos del organismo, incluso generando las actas cuando correspondiere, enviando estas de manera inmediata a la Gerencia de Asuntos Jurídicos del organismo, dejando constancia de la ubicación del fiscalizador y de cada control efectuado”, aclaró Montero.

Desde el mes próximo, además, se lanzará un nuevo “Operativo Verano”, con controles en las rutas y las terminales de ómnibus del país, con el objetivo de brindar mayor seguridad a las personas que viajen hacia los distintos puntos turísticos.

En la página web del organismo (www.argentina.gob.ar/cnrt)se puede verificar la habilitación de conductores, vehículos y empresas.

FIS: un sistema de control ágil

La CNRT implementó un nuevo sistema de inspección, mediante una aplicación inteligente.

El procedimiento, denominado Fiscalización Inteligente Simple (FIS), reduce los tiempos de control y permite verificar tanto vehículos como conductores profesionales de una forma más ágil.

“Con el nuevo sistema, mediante dispositivos electrónicos denominados PDA, la carga de datos necesarios para una fiscalización se produce de manera inmediata. Está diseñado para que los 15 a 20 minutos que llevaba completar datos en papel se reduzcan a 8. Esto genera un aumento ostensible en la cantidad de controles que se pueden efectuar en los operativos”, señaló Montero.

“La otra ventaja es que las actas realizadas se cargan automáticamente en el sistema general, otorgando datos completos sobre el vehículo y los conductores. Podríamos decir que con FIS se realiza un perfil completo del control realizado y, si está on line, se puede enviar un mail a la empresa, informando el resultado. La carga manual de las actas confeccionadas por planillas demoraba como mínimo 24 horas. Esto marca una diferencia sustancial en calidad y gestión de tiempo”, expresó.

También existe una rotación sistemática de todas las duplas de fiscalizadores.

“Se los capacita en diferentes modalidades de transporte para que no estén permanentemente asignados a fiscalizar un sistema. De esta forma rompimos con duplas históricas de personal ubicado en puntos fijos de fiscalización para cada modalidad, lo que atentaba contra la transparencia de la operación”, dijo Montero.

Más allá de la evolución tecnológica, existen fiscalizadores apostados en nodos críticos de tránsito, de manera de lograr un control más eficaz.

“Bahía es bravísima con los controles”

Rodrigo Avare, dueño de la empresa de turismo Ceres, señaló que en la actualidad “el parque automotor ha mejorado 100 por ciento. Es nuevo y están muy bien los controles nacionales. Hoy, andar sin habilitación, es imposible. No hacés ni 200 kilómetros. Además, Bahía Blanca es bravísima con esto, como también lo son Santa Rosa, Arroyo Verde (Chubut) o Salta”.

“Con lo que más problemas tenemos es con los parabrisas. No lo podés dejar astillado, porque se empieza a correr y ahí la multa es de 10 mil pesos. Incluso te secuestran el vehículo”, agregó.

El empresario señaló que “cambió todo lo que tiene que ver con el control. Las multas te las cobran por litro de gaosil. La lista de pasajeros es on line, además los bolsos van identificados de la misma manera que se hace en los aeropuertos, para el control de drogas. Esta es la multa más barata, que ronda en los 5 mil pesos”.

“Nosotros hemos tenido continuamente inspecciones. Nos vuelven locos. Te miran las libretas, los parabrisas, que los choferes estén en blanco, las gomas, las luces y hasta el agua del baño. Incluso también hemos tenido que prestar choferes a otras empresas. Hoy te exigen absolutamente todo”, detalló.

Avare reconoció, no obstante, que “es imposible tener perfecto todo, porque a veces solamente se te quema una luz y ya es una infracción. Nosotros tenemos 18 vehículos y otros 7 contratados. Pasando los 200 kilómetros tenés que sumar dos choferes por vehículo, por eso contamos con casi 40”.

También contó que “la ley te permite que manejes las 20 horas que tarda un viaje a Cataratas del Iguazú, aunque cuando llegás a destino te exigen tener 12 de descanso. Nosotros tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, aunque con la hora de descanso no estamos teniendo problemas”.

Explicó que “cuando vamos a Camboriú son 36 horas de descanso. ¿Estamos afuera de la ley?, Si, pero hay que poner dos choferes en posta, porque si llevas cuatro, cuando sube al colectivo va trabajando también”.

De todas formas, aclaró que “son muy diferentes las horas de descanso de las empresas que hacemos turismo con las otras”.

Por último, sobre la antigüedad de los vehículos utilizados, Avare manifestó que “la CNRT te permite 10 años, aunque ahora dieron una prórroga de otros tres, por lo que suman un total de 13 años de antigüedad. Esto es para circuitos nacionales, porque en la provincia es diferente. Tratamos de renovar los vehículos, aunque no es un tema fácil”.

Previo viaje de egresados o estudiantiles, se puede pedir un servicio de fiscalización para verificar el estado de micros y choferes. Se solicita al 0800-333-0300.

Una grave denuncia de un chofer y la respuesta de la empresa

Un chofer denunció ante la CNRT de La Plata que la empresa bahiense Autotransporte Ceres, para la que trabajó dos meses, no le abonó el sueldo, además de adulterar libretas de trabajo e identificación de los micros que conducía.

Esta acusación fue rechazada por Rodrigo Avare, propietario de la firma.

Ariel Toledo, oriundo de Alejandro Korn, dijo que esto sucedió mientras trasladaba a delegaciones del colegio Sagrado Corazón -a Villa Regina-, del equipo formativo de rugby de Sociedad Sportiva -a Santa Rosa- y del plantel superior de fútbol del club Villa Mitre a Cipolletti.

“Tengo testigos, fotos de los servicios, de los papeles y las patentes de los vehículos. Estoy esperando que el director general de la CNRT se expida, que es donde hice la denuncia”, contó.

Al mismo tiempo aseguró que “a la CNRT le reclamo cómo puede ser que se hagan tantos controles a los choferes, y yo iba con libreta de otra empresa y en negro. No llevaban un control interno de la unidad que estaba en la calle, que estaba secuestrada por un accidente. Para sacar los papeles y la patente tenés que tener un contacto, porque se extrajo de un coche secuestrado para uno que estaba fuera de circulación”.

“Si pasaba algo durante estos viajes quedaba preso y perdía la licencia, pero si me rebelaba no cobraba y estaba a una semana de terminar el mes. Además, estaba en negro y con dos libretas simultáneas, porque sino no te dan las horas de descanso”, denunció.

Avare, por su parte, sostuvo que “esta persona trabajó muy poco tiempo con nosotros. El problema que tuvimos con él es que nos faltaron un par de cosas de los micros y luego tuvo un exceso de velocidad con un coche contratado. Discutí con él y lo despedí. Como estaba de viaje, le dije que se quedara en Bahía para arreglar los números y comenzó a llamar a todo el mundo denunciando cosas”.

Carlos Montero, delgado de la CNRT, dijo no haber recibido denuncias de este tipo.

"Desde la Terminal salen muchísimos viajes de esta empresa, porque los colegios nos piden que hagamos los controles de sustancias y alcoholemia, como también las medidas de seguridad del micro”, afirmó.

“Esta empresa tiene actas, como las tienen casi todas, pero salen habitualmente desde acá y no hemos tenido inconvenientes”, refirió Carlos Montero.