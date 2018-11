Día Mundial de las Víctimas del Tránsito: el dolor por la pérdida y la lucha por la prevención

Marcela Morini y Santiago Saccoccia son un ejemplo de resiliencia en su máxima expresión.

Ambos perdieron a sus hijos en siniestro viales y ese interminable dolor lo utilizan como combustible para pedir justicia, exigir que el Estado cumpla con sus responsabilidades y luchar para que no sigan cobrándose la vida de más personas.

En el Día Mundial de las Víctimas del Tránsito, ambos siguen reclamando respuestas y prevención.

“El recuerdo de `Mati´ es permanente y no lo dejamos morir en nosotros, aunque hubiésemos querido que su muerte no haya sido en vano, pero eso hasta ahora no lo hemos visto. En diez meses no se modificó nada para que no siga ocurriendo”, dijo Marcela, madre de Matías Streitenberger, quien perdió la vida el 1 de enero pasado, en la zona del barrio Patagonia, luego de ser embestido por el automóvil que conducía Galo Ochoa, quien se encontraba alcoholizado.

“Hasta que no te toca de cerca no te das cuenta todas las falencias que hay. La gente no toma conciencia, porque es muy fácil obtener un carnet y circular. Los métodos debieran cambiar. Mi lucha es para que no haya otro Facundo. Cuando pasó todo esto nos preguntamos qué hacer y teníamos dos caminos: esperar en nuestra casa hasta el día del juicio o tratar de hacer todo lo que podamos en lo judicial. Es lo mínimo que se merece Facundo que hagamos por él”, agregó Santiago, padre de Facundo Saccoccia.

Su hijo falleció el pasado 10 de marzo, en Rincón al 4100, cuando se movilizaba en un ciclomotor y fue embestido por Alexis Sturzenegger, quien había bebido alcohol antes de conducir.

Morini admitió que es difícil dejar de pensar que estos hechos trágicos se podrían haber evitado.

“Eso es lo que mayormente te desgarra como madre, hermano o cada uno de los que amábamos a `Mati´”.

“Era evitable desde el punto de vista de la familia de Ochoa, porque eran quienes sabían que una persona así no podía subirse a un automóvil; y era evitable desde el punto de vista del Estado, porque fallaron un montón de controles previos, que también tendrían que haber estado presentes”.

La mujer afirmó que “justicia no vamos a tener, solamente sanaría un poco nuestro dolor el hecho de que haya una pena ejemplar y que realmente pueda dimensionar el daño que se ocasiona al cortar la vida de una persona con todo por delante, además de cambiar también la de todos lo que rodeaban a la víctima. El daño es inconmensurable”.

Saccoccia dijo que en una fecha como ésta “se recuerda a todas las víctimas y se trata de que sea a nivel nacional, para que la gente tome conciencia de la cantidad de muertes que hay por este tema, que es un número muy grande, más allá de que sean jóvenes o no”.

Mencionó también que “los controles están muy flojos, sobre todo en las rutas. La gente que trabaja viajando nos cuenta que no los paran en ningún lado, y eso conlleva a que haya gente que no esté en condiciones de manejar y vehículos que no están en condiciones de circular”.

“Es fundamental para que la gente tome conciencia legislar el delito. Que haya penas con otro tipo de carátula o encuadre judicial. Esto fue reclamado en la Cámara de Senadores de la Provincia, luego de darse la media sanción de la ley alcohol cero”, finalizó.

Casi 150 mil vidas perdidas

“Ninguna guerra ni desastre natural ha producido tragedia semejante en el país”, afirma la ONG “Luchemos por la Vida” al adherir al Día Mundial de las Víctimas del Tránsito.

La entidad explicó que en las últimas dos décadas han fallecido en Argentina 149.738 personas en siniestro viales, de las cuales 83.853 eran menores de 35 años.

El presidente Alberto José Silveira destacó también que millones resultaron heridas, sufriendo muchas de ellas discapacidades permanentes.

“Urge hacer lo necesario para que estas muertes evitables no sigan repitiéndose. En sintonía con el pedido de Naciones Unidas en el marco del Decenio de Acción para la Seguridad Vial, de reducir los muertos a la mitad en esta década”, afirmó

Agregó que la entidad que representa “reitera su pedido a todos los ciudadanos, y a las autoridades responsables en especial, a asumir su responsabilidad para disminuir significativamente el número de muertos y heridos”.

Silveira dijo que "la seguridad vial debe afirmarse como una cuestión de política de estado; por medio de esfuerzos coordinados y decisiones mancomunadas por las autoridades nacionales, provinciales y municipales".

También consideró que en Argentina, a diferencia de otros países, la cifra de víctimas fatales no desciende.

En 2005 las Naciones Unidas decretó el tercer domingo de noviembre como jornada en conmemoración de las víctimas de accidentes.

Se estima que alrededor de 1,25 millones de personas mueren al año en el mundo a causa de este tipo de siniestros.