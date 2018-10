SMATA cumplió 60 años y lo celebró con el esmero que lo caracteriza

El 1º de junio de 1945 nació el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA). Desde su origen fue apoyado por el entonces Secretario de Trabajo y Previsión de la Nación coronel Juan Domingo Perón y, en 1947, obtuvo su personería gremial.

A partir de ese momento, la tarea siguiente fue organizar seccionales en varios puntos del país. Y el 4 de octubre de 1958 se estableció la Seccional Bahía Blanca, impulsada por Manuel Antonio Calvo, siendo el sitio de reunión el histórico edificio de la CGT, en Mitre y Rodríguez.

“Estos 60 años cierran un cúmulo de acontecimientos positivos. Desde la historia, su creación, en 1958, venimos diciendo que nacimos en una pieza de 4 por 4 donde funcionaban 3 gremios más. El medio de movilidad era una bicicleta y el baño de las instalaciones un arbolito”.

Carlos Moreno Salas, actual secretario general de la institución cuya sede funciona en calle Blandengues 149, no vivió en carne propia los inicios, pero sí destacó el esfuerzo y la visión de aquellos pioneros encabezados por el fundador Manuel Antonio Calvo.

“Cómo no resaltar gente que hizo tanto; empezando por Calvo y siguiendo por Miguel Angel Quinteros, Ever Sonaglioni, Fernando Reina, Alberto Torres, Silvio Crescenzi, Jorge Ricci, entre otros. Muchos compañeros de ese entonces que hicieron posible esta Seccional de la cual soy parte de una consecuencia que me enorgullece”, señaló Moreno Salas.

En 2004, a Moreno Salas le tocó asumir como secretario general de un Sindicato que ya mostraba un crecimiento notable. Pero como todo joven, con ideas nuevas, decidió aplicar su impronta para que los afiliados a SMATA continúen sumando beneficios.

“Hemos realizado, con mucha humildad, un trabajo basado en el día a día. Se intentó ayudar y buscar alternativas válidas para que los compañeros afiliados y sus familias estén cubiertos en todos los sentidos, desde la obra social, el sector gremial, el recreativo, esparcimientos, etc.”, remarcó Moreno Salas.

Y dentro de las grandes obras proyectadas, y ejecutadas, se contempló y concretó un ambicioso plan de viviendas que hoy es orgullo de afiliados que ya tuvieron acceso al mismo.

“Le pusimos el nombre José Rodríguez a la plaza del barrio. Fue un secretario general a nivel nacional que nos ayudó mucho en concretar este plan habitacional", dijo Moreno Salas, resaltando como aspecto decoroso la finalización de las obras de cordón cuneta y asflato para las dos etapas que se entregaron en 2011 y 2015.

"La plaza cuenta con un monolito donado y un mástil para ejercer los actos ceremoniales y esté la bandera siempre presente", sintetizó.

La visita del secretario Adjunto y del de Interior le otorgó un tinte especial a estos 60 años celebrados por SMATA.

El pasado viernes, en el Colegio La Piedad, se presentó un automóvil híbrido, que vino acompañado por compañeros del Departamento Capacitación y Cultura de Capital Federal.

"Se expuso una charla técnica sobre las bondades de este vehículo que es parte de las nuevas tecnologías que se nos vienen y donde necesitamos estar capacitados para realizar el mantenimiento del mismo".

Un predio que es orgullo

SMATA cuenta, además, con un campo recreativo compuesto por una hermosa quinta parquizada, con una superficie de media hectárea (5000 metros cuadrados), un bonito chalet con fogón, quincho, pileta, parrillas, canchas de fútbol, horno de barro y hasta cancha de bochas.

El mismo está ubicado en la Ruta 33, kilómetro 9½, en el trayecto que conduce a Tornquist.

"Es ideal en la temporada estival, donde más se utiliza. Es un predio preparado para pasar el día en familia, organizar eventos o cumpleaños", reveló.

SMATA también tiene fuerte presencia en la Sexta Sección Electoral, con una delegación funcionando en la ciudad de Coronel Suárez.

"Además de las oficinas, cuenta con las oficinas, un salón y hemos construido, en la parte superior, un departamento para realizar reuniones o establecernos para luego proseguir a otros sitios, ya sea Huanguelén, Pigüé, Carhué, General La Madrid, Guaminí, etc.", sostuvo.

"La intención es reforzar el trabajo gremial y de capacitación, buscando en un futuro no muy lejano se consigan mayores afiliaciones y que el mecánico suarense, o de la Sexta Sección, sea delegado en nuestra ciudad", apuntó.

--¿Cómo se sobrellevaron las malas épocas?

--Es cuando más hay que agudizar el ingenio para tratar de que las expectativas que se crea el afiliado no se caigan. Tanto en lo gremial como en la obra social y lo demás tratamos de ofrecer respuestas.

"Somos inquietos porque siempre nos trazamos nuevos desafíos. Ya estamos pensando en algo nuevo y es parte de la dinámica que tenemos, como también se expone a nivel nacional con el compañero Ricardo Pignanelli y en toda la Provinci. Hacemos que SMATA esté en movimiento permanente", aseguró.

--¿Qué sintió cuando terminó de inaugurar la cuarta y quinta etapa del plan de Viviendas?

--Satisfacción. Se pudo hacer gracias al financiamiento del Instituto de la Provincia de Buenos Aires. El total del complejo habitacional son 256 viviendas encalavadas en la zona norte de Bahía Blanca y que permitió que los barrios aledaños pudieran crecer y contar con los servicios esenciales.

--Las relaciones con los gobiernos de turno han sido óptimas.

--Sin dudas. Agradecido de cada gestión municipal; desde Jaime Linares, Breitenstein, Bevilacqua y la actual a cargo de Héctor Gay.

"Fue un trabajo serio y a largo plazo, pero además de lo nuestro en sí hemos sabido y seguimos brindando cosas para el ciudadano bahiense".

--¿Están proyectando nuevos desafíos?

--Cada año finalizado nos lleva a un balance y nos genera nuevas expectativas para seguir mejorando. Dentro de este proceso nos iremos trazando, en la mesura y los tiempos que están corriendo, distintos objetivos.

"Una idea que siempre tuvimos es unificar lo que hoy tenemos como sede sindical y la parte de los consultorios médicos. Tabajaremos para ir concretando esa idea para poder tener todo centralizado en un solo espacio", aseveró Moreno Salas.

--¿Qué le preocupa más como gremio cuando la situación económica no es demasiado estable?

--Ejercemos la defensa de nuestros trabajadores; el respeto por los convenios colectivos de trabajo de cada actividad. Nuestro convenios abarcan sectores muy amplios, desde talleres, concesionarios, estaciones de servicios, Automóvil Club, la VTV (Verificación Técnica Vehicular), entre otros.

"Hacer cumplir un convenio es un gran logro. Siempre decimos que más allá de lo acordado por escala salarial, el mejor convenio es el que se cumple y el que se respeta. Estamos hablando de más de 450 empresas que involucran a estos rubros mencionados", concluyó.

Los 60 años de SMATA, Seccional Bahía Blanca, se fueron construyendo con bases sólidas y una manera de pensar que se trasladó de generación en generación.

Sin dudas, un modelo para copiar e imitar.