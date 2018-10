Monte Hermoso: ¿qué piensan los jóvenes sobre los temas más polémicos?

Anahí González

No tuvieron miedo de contar, en primera persona, cómo piensan sobre los temas más polémicos de la actualidad, esos por los que todos -y ellos, especialmente, por la etapa que transitan- estamos atravesados. Sus ganas de decir fueron más fuertes que cualquier obstáculo y con su voz crítica y la frescura propia de la edad se hicieron oír.

Son alumnos de 6º 1 de la EES Nº2 Ernesto Che Guevara, de Monte Hermoso, y acaban de presentar en la Semana de las Artes su libro Ensaya2. Escritores hacia la libertad, el cual diseñaron y publicaron con la guía de la docente de Literatura, María Laura Bonzini.

“El libro es un abordaje crítico sobre temas actuales necesarios de ser pensados”, dijo Bonzini.

En sus páginas se explayan sobre bullying, discriminación, diversidad e inclusión, entre otros conceptos y problemáticas vigentes.

En los ensayos, abordaron sin tapujos y con una mirada no trillada experiencias reveladoras propias y ajenas y hasta expresaron su sentir acerca de situaciones dramáticas que se vivieron en el balneario, como el caso de Katherine Moscoso, la adolescente que fue hallada sin vida, hace tres años, bajo un médano y cuyo caso sigue sin resolución en la Justicia.

“Hace tres años desapareció una niña y fue asesinada, pero aún habiendo pasado tanto tiempo: ¿Aún no se sabe nada? ¿O se sabe mucho y se oculta todo?”, se preguntó Julieta Leal, una alumna de 17 años que llegó desde Moreno.

Bullying

María de los Ángeles García relató una historia de bullying en el balneario.

“Hace 6 años exactamente, una 'amiga' rumoreó que estaba hablando mal de otras tres chicas y ella quería que yo recibiera un pequeño susto. Salía de la escuela, me iba camino a casa cuando de repente, más de cinco personas me quisieron agredir físicamente. La escuela no quiso hacer nada, simplemente decía que no era su problema”, dijo.

Las siguientes dos semanas recibía burlas y cartas con amenazas de muerte.

"Por primera vez vi a mi madre llorar y asustada, no por ella, sino por mí”, contó.

"En un momento empecé a hacerme preguntas oscuras como: ¿Qué tal estarían mis padres sin preocuparse por una chica tonta a la que nadie quieren? ¿Qué tal si no hubiera existido? Tal vez todo estaría mejor...”.

Ella pudo cambiarse de escuela y contarlo. Otros hoy no pueden hacerlo.

Lucas González Saja, nació en Chacabuco (provincia de Buenos Aires) el 27 de junio de 2.000. Vivió en un orfanato junto a sus tres hermanos y en 2004 fue adoptado por una familia de Monte Hermoso.

Él escribió una carta al Bullying, de la que se transcribe un extracto.

"Carta para el bullying: Te escribo pero me gritás, te hablo pero me pegás, trato de ser tu amigo pero te reís de mí, no conmigo; me ponés en ridículo, te me burlás y me humillás. Lo tuyo no es solo verbal sino que es físico, psicológico y social; no solo me discriminás a mí, discriminás al que piensa diferente, si es de otra religión, a los homosexuales, a los discapacitados, a todo aquel que tiene un color diferente al tuyo".

"Recibís muchos nombres, racista, homofóbico, discriminador; pero todos te llaman bullying. Siempre haces sentir a algunos menos, para que vos te sientas más; nos hacés sentir como números ceros para que vos te sientas como el número uno", escribió.

No sos un virus ni una enfermedad; sos una persona, sos aquello que no podemos ver pero a la vez podemos sentir, no podemos verte, pero podemos oírte, no podemos tocarte, pero podemos sentirte, sos un fantasma, sos la parca que trae un mensaje de muerte, sos el apocalipsis en carne y hueso que nos lleva al final, al borde del suicidio, sos una tormenta que en lugar de truenos tenés insultos, que no para de llover hasta que caigamos rendidos, sos un tsunami que nos hunde en burlas", expresó.

Salir de la escuela llorando

Cecilia López vive actualmente en Monte Hermoso, pero transitó casi toda la secundaria en una escuela de Coronel Dorrego. Allí sufrió una experiencia de bullying y se animó a contarla.

"El bullying para los especialistas es un tipo de agresión que se da entre pares.Se orienta hacia un individuo o grupo, en forma sistemática y repetitiva en el tiempo. Para los especialistas es eso, esa definición, solo eso, pero para mí con tan solo 15 años, era un sufrimiento todos los días, de lunes a viernes", dijo.

"En lo personal, no creía estar pasando por eso, si yo no lo podía creer cómo se lo tomarían mis papás ¿no? La menor de seis hermanos, todos con su recorrido de la secundaria sin un problema y bueno, yo ahí, pasando por eso. Cuando le contaba a mi mamá ella me decía que iba a pasar, que si seguía iba a hablar con el director y que quedaría ahí, quería creerle, pero no podía", narró.

El miedo no se me iba, llegaban los domingos y sabía que tenía que volver al colegio, pero cualquier excusa me venía bien para faltar,nadie veía la dimensión de lo que yo sentía cada vez que cruzaba la puerta del salón, las piernas temblorosas, sabiendo que venían las agresiones, los apodos, que quiero sacarme de la cabeza. Después de varios años de pasar por elbullyinghoy, teniendo 17 años me animo a contarlo, porque todos alguna vez pasamos por esto, alguna vez nos sentimos “sapo de otro pozo”, o solo diferentes en algún aspecto", comentó.

Prejuicios y suicidio

Ariana González se preguntó por qué los adolescentes tienen tantos prejuicios sobre su cuerpo y aseguró que las mujeres, entre los 18 y los 21 años, prefieren ser atropelladas por un camión antes que ser gordas.

Con la misma sinceridad, escribió: “Cuando entramos en la secundaria y vemos a una chica muy flaca, nuestra cabeza se pregunta: ¿Por qué no soy así?".

“¿No creen que deberíamos prestar más atención con respecto a los estereotipos que se les ofrece a los adolescentes que los hace sentirse así de inseguros acerca de su cuerpo? ¿Qué podemos hacer para que no se suiciden por el maltrato que se les hace por sus cuerpo? Porque todos se lamentan después de que se murió, piensan después, cuando ya es tarde", reflexionó.

Detrás de lo bello

Albano Caramelli, nació en Bahía Blanca y se estableció en Sauce Grande con su mamá y cuatro hermanos y analizó los estereotipos.

“¿Te pusiste a pensar si es realmente bello lo que considerás como bello o solo es una imposición inculcada por quienes les conviene que eso que creés como bello lo sea? ¿Si las personas que creés diferentes a vos no te discriminan, por qué vos los discriminás a ellos por creer que no son iguales a vos? ¿Acaso ser diferente es malo? ¿Qué hay detrás de lo que se cree como perfecto?¿Qué es la perfección? ¿Existe?”.

Los chicos planean abrir el debate en mas escuelas.

Tiempos modernos

Catalina Minnaard nació en Monte y tiene cinco hermanos, adora cocinar y leer. Se refirió a la diversidad sexual y al matromonio igualitario.

"La Iglesia cree que ser homosexual hoy -siglo XXI- sigue siendo pecado. No aprueba una relación sexual con consentimiento entre dos personas del mismo sexo. Sin embargo ocultan que existen y suceden violaciones dentro de sus propios establecimientos, también, entre dos personas del mismo sexo, sí. La iglesia sigue teniendo pensamientos conservadores, influenciando para que la sociedad siga siendo una sociedad patriarcal", dijo.

"En mi opinión, legalizar el matrimonio hizo que realmente se acepten las decisiones del otro, por más de que parte de la población esté en contra. Siempre van a surgir conflictos porque la sociedad nunca es equitativa", aseguró.

"Es esencial admitir que el mundo cambia y progresa y que estos cambios generan un ambiente social más armónico. Para llegar a lograrlo se debe “abrir la cabeza” y pensar que el mundo no es solo como alguien más quiere que lo veamos, y que no está mal una elección distinta a lo que comúnmente se ve. No es antinatural, no es impactante, no es una enfermedad, no es un síntoma. Es amor, y como tal, debe ser respetado", evaluó.

Estereotipos de belleza

Victoria Gómez vive desde 2013 en Monte, pasó su infancia en Bahía Blanca y reflexionó sobre discriminación y belleza.

"A diario millones de personas sufren el rechazo de quienes consideran que la belleza es una cualidad imprescindible, son hechos que en el día a día ocurren en nuestra cara, nada fuera de lo normal para algunos, para otros algo sin importancia y después... El agredido es afectado directamente en su seguridad, poco a poco va perdiendo autoridad sobre ella, bajando su autoestima, lo ve, lo siente. Ahí, es donde me pregunto ¿Qué es la belleza? ¿Quién tiene el derecho de definir que algo es bello o feo? ¿Y si eso para vos no es “feo” y para la otra persona es “lindo”, le gusta?"

Lo blanco y lo negro

A Luciano Sacarino, nacido en el balneario le gusta el rock nacional, el fútbol la pesca y anhela recibirse en la escuela de oficiales de la Armada Argentina. se refirió al racismo y analizó sus aristas.

"¿Qué sentimiento nos produce la palabra “negro”? ¿Con qué la relacionamos? Relacionar esta palabra con cosas negativas o utilizarla de forma despectiva es algo habitual en la mayoría de las personas, al punto de utilizarla de forma inconsciente sin darnos cuenta de lo que insinuamos. El color negro es malo, es negativo, es peligroso en algunas ocasiones, el color blanco en cambio es más puro, más seguro, más atractivo. ¿Por qué realizamos esa clasificación? ¿Lo hacemos inconscientemente? ¿Lo decimos solo porque los demás lo dicen, porque nos produce algún sentimiento en particular o solo por decir algo?", expresó.

Violencia de género

Stefanía García, una chica que padece diabetes y quiere ser policía en el futuro habló sobre violencia de género.

"La mayoría de las veces pasamos de sujeto a objeto en un instante; yo estoy compartiendo mi punto de vista basado en el tema y espero que respeten mi opinión como yo respetare la suya. Por qué lo fundamental es aceptar al otro. Ayudemos a que la violencia de genero acabe, porque no empezamos a ponernos en el lugar del otro, ya sea de una compañera, compañero, familiar, etc. ¿Cómo pueden maltratar a los demás por ser diferentes, que clase de fenómenos nos estamos convirtiendo?", se preguntó.

Aspectismo

Brian Montenegro vive en Monte desde 2008, le gusta la infromática y el rugby. Habló sobre aspectismo, un tipo de discriminación.

"Un ejemplo claro fue lo que pasé durante la primaria y parte de la secundaria que, para ser breve y no extenderme mucho, sufrí discriminación y bullying por tener sobrepeso. Al principio todas esas palabras dolieron, me afectaron y mucho, al punto de creerme lo que me decían, de sentirme menos que el resto y de pensar quetenía que hacer algo con mi cuerpo para cambiar y dejar de ser el centro de las burlas e insultos por parte del resto de los “compañeros”, entre muchas comillas. Porque es así, el agresor discrimina y lastima verbalmente porque está inseguro de sí mismo y al no saber qué hacer, hace sentir menos al prójimo antes que lo hagan sentir menos a él", contó.

Tamara Pizarro quiere ser enfermera y habló sobre ideales impuestos por la sociedad.

"La sociedad y los medios masivos de comunicación nos intentan imponer un modelo ideal de “hombre y mujer “a través de las publicidades poco realistas a las que nos queremos asemejar; pero: ¿Quién sale beneficiado ante este panorama? Seguramente nosotros no, porque la intención de las mismas es buscar que los receptores consuman desmedidamente sus productos con un fin económico: VENDER", destacó

El libro

Los alumnos de 6º 1 y la profesora María Laura Bonzini, motivadora y guía del proyecto, presentaron el libro en La Semana de las Artes, en Monte Hermoso.

La publicación contó con ensayos de los alumnos Julieta Leal, Cecilia Lopez, Albano Caramelli, Tamara Pizarro, Ariana González, Luciano Sacarino, Brian Montenegro, Lucas González Saja,Victoria Gómez, Catalina Minnaard, Stefania García y María García.

El diseño de portada y la maquetación estuvieron a cargo del alumno Albano Caramelli. Se imprimieron 100 ejemplares con el apoyo de la Cooperadora.

La obra fue presentada el viernes pasado por el escritor Hernán Beltramo Ríos, docente y poeta, miembro de la Comisión directiva de la Regional Bahía Blanca de la Sociedad Argentina de Escritores.