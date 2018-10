Pasaron 50 días y no tienen novedades de una chica que desapareció en Viedma

Diversas organizaciones de Viedma emitieron en las últimas horas un comunicado criticando la investigación y reclamando la aparición de la adolescente Daiana Ginaro, de 15 años, de quien no se tienen novedades desde hace más de 50 días.

La chica se ausentó el pasado 15 de agosto, cuando tras una discusión con sus padres descendió del auto en el que se movilizaban y escapó.

"Le estábamos poniendo límites y ella no estaba conforme. En un momento, con el auto detenido (en calle Ayacucho casi Pueyrredón), se bajó. A partir de ahí perdimo el rastro y la comunicación", contó su madre Daniela Márquez.

La concejal Mariana Arregui expuso ayer el texto realizado por la organización “Buscamos a Daiana”.

“Cincuenta días sin Daiana Ginaro. Cincuenta o sin-cuenta. Fiscales, medios de comunicación, instituciones estatales, han perdido la cuenta. Se perdió la cuenta en el momento que las líneas de investigación focalizaron en Daiana, responsabilizando a la adolescente de 15 años de su desaparición; se perdió la cuenta cuando tardaron semanas en cerrar los egresos y accesos de nuestra ciudad; se perdió la cuenta cuando solicitaron un perfil psicológico intentando instalar en la comunidad que hay una probabilidad de que Daiana sea propensa al suicidio”, expresó.

Agregó que “nosotras no perdemos la cuenta. Contamos a todas y cada una de aquellas que nos faltan: Silvia Vásquez Colque, Zulema Walter, Daiana Ginaro. No tienen derecho a la especulación ni a la inacción. No hay tiempo para quedar en los márgenes porque el tiempo que la fiscal (Paula Frandsen) se toma para especular, es tiempo de Daiana: se lo están robando”.

La joven es de tez blanca, tiene el pelo lacio, negro y hasta debajo de los hombros, es delgada, de un 1,72 metros de altura. Al momento de ausentarse vestía una campera inflada negra con capucha y zapatillas blancas Adidas con tres tiras negras.

Cualquier dato debe suministrarse al (2920) 553644 o al 911. (NoticiasNet y La Nueva.)