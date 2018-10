Gorg: "Queda todo suspendido hasta que la Cámara de Apelaciones de La Plata resuelva"

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Tal como se le había confirmado a“La Nueva.” en la edición impresa del pasado domingo, Facundo García y Maximiliano Gorg, abogado del Club Midgistas del Sur, brindaron una conferencia de prensa para tratar los asuntos judiciales que hoy involucra a la entidad.

El eje discursivo del letrado del club se centró, naturalmente, en los detalles del recurso de apelación elevado a la justicia contra la intervención homologada por Personería Jurídica de La Plata la semana pasada.

“El juez que homologó la intervención, concedió el recurso de apelación al Club Midgistas del Sur, por lo que todo queda todo suspendido hasta que la Cámara de Apelaciones de La Plata resuelva qué sucederá con la misma. Hasta entonces, todo continúa en el mismo estado en que se encontraba, y con la misma comisión directiva", expresó Gorg.

“Para que una intervención se haga efectiva, debe existir una autorización judicial. Y el código de procedimientos es muy claro: si hay un recurso de apelación, las resoluciones judiciales quedan suspendidas hasta que lo resuelva la Cámara. Los motivos por los cuales la gente de La Plata quieren apresurarse las desconocemos”, agregó.

Aclarada la cuestión, se lo consultó sobre las tareas realizadas la semana pasada por el Interventor designado, el Dr. José Luis Malet, en las instalaciones de El Boyero y Fournier (se acercó al club con testigos para la ejecución de las facultades que le se otorgaron).

“Ese intento me parece que fue un error, porque lo único que tenían que esperar era que la Cámara resuelva sobre el recurso que presentamos; algo que el juez de primera instancia lo concedió. Yo me encargué de avisarles con tiempo, así que no creo que lo hayan desconocido eso. Son cuestiones que hacen todo ésto más difícil”, aclaró el letrado.

“Desconocemos cuándo puede dictaminarse el fallo final. Por eso ahora estamos enfocados en la cuestión deportiva. El show del Midget tiene que continuar, independientemente de todo ésto. Cuando eso esté firme, haremos que el Interventor haga su trabajo. En caso contrario, todo seguirá con la actual comisión”, remarcó.

“Se hicieron las cosas como correspondían”

Paralelamente a las cuestiones legales y técnicas emitidas por Gorg, Facundo García abordó el costado deportivo, aquello que tiene en vilo a pilotos y fanáticos, a menos de 15 días del comienzo del Campeonato Estival 2018/19.

“El campeonato se llevará a cabo en condiciones normales. Como comisión directiva, nunca dejamos de trabajar por y para la institución . Hoy estamos en condiciones de realizar el evento como corresponde, con autorización municipal, y con la presentación en el Parque de Mayo el próximo domingo, como estaba previsto. Más allá de las idas y vueltas, siempre estuvimos tranquilos, porque sabemos que se hicieron las cosas como correspondían”, expresó.

“Exista García, Gorg, Malet, o quien sea, el club está por encima de todos. Debemos cuidar y salvaguarda a la gente y los pilotos, que hacen tan grande todo ésto. Necesitamos calma para organizar un buen campeonato; no tengo dudas que será grandioso, como suele ser todos los años”, remarcó.

Por último, García dio detalles de la cita deportivo mecánica veraniega próxima a comenzar, resaltando varios aspectos importantes.

“Por decisión de la comisión directiva, el torneo llevará el nombre de Elio Pérez, quien lamentablemente perdió la vida hace dos días. Elio fue una persona que ayudó mucho a la institución y muchos pilotos. Por suerte, en el nacional disputado en marzo pudimos realizarle un homenaje en vida, que es lo mas importante. Además, el ganador de la Copa de Oro se llevará un premio de 60 mil pesos en efectivo, mientras que al ganador de la Copa de Plata se lo premiará con 30 mil”, cerró.