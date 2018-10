Jorge Macri reclamó que no haya planes sociales para extranjeros si no hay "reciprocidad"

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, reclamó que los extranjeros no puedan recibir planes sociales si en su país de origen no hay "reciprocidad" para argentinos.

"Creo que hay que tener una política de reciprocidad. Mi pregunta es: si un argentino va a otro país y no tiene empleo, ¿ese país le da una ayuda social? Si es así y lo hay, le daremos. Donde no haya, no", consideró Macri.

El jefe comunal planteó "redoblar la apuesta" de las afirmaciones del senador peronista Miguel Angel Pichetto, quien había reclamado expulsar del país a extranjeros que delinquen.

"Si un argentino va a estudiar a una universidad en un país donde se le cobra por estudiar, tenemos que avaluar qué hacemos. No digo que se le cobre a esos ciudadanos en nuestro país, pero sí abrir una agenda de discusión", afirmó Macri en declaraciones al canal América.

También señaló: "Yo como país te recibo, pero si vos no tratas al argentino de la misma manera allá ¿por qué tengo que hacerlo yo?". Por otro, lado aclaró que esto no significa ser "una república xenófoba", sino pedir igualdad entre países. (NA)