Testigo clave aseguró haber sido amenazada antes del primer juicio por Fabrizio y los fiscales

Jésica Gorordo, otra testigo en el juicio por el homicidio de Federico Margiotta (13) en Coronel Pringles, declaró que antes del debate original recibió amenazas y presiones por parte del imputado Jorge Alberto Fabrizio, y de los por entonces fiscales Christian Long y Olga Herro.

Según la declarante, Fabrizio la amenazó desde un teléfono con número "privado" y afirmó que Long y Herro le indicaban "lo que tenía que decir" porque de lo contrario le podría ocurrir "lo mismo que a Federico".

El fiscal Rodolfo de Lucia le preguntó a Gorordo si aquella noche observó que se produjera una situación sexual con el chico ultimado.

"No, pero escuchaba a Fabrizio decirle (al nene) `no seas arisco, hacete hombre´. Lo que dije en primera instancia, que vi cómo Fabrizio y (el otro imputado, Pedro Arturo) Martínez violaban al menor, lo dije por pedido de Long y Herro, bajo presión y amenaza", señaló.

"Long y Herro me mostraron la foto del chico golpeado. Querían que digamos lo de la violación y el palo en la cola", completó.

El defensor particular Rubén Diskin, que asesora a Fabrizio, le consultó sobre la supuesta amenaza de su cliente.

"Antes del otro juicio Fabrizio me amenazó con mi hija, que estaba en la guardería. Mantuve el relato del otro juicio, que me hicieron completar los fiscales porque estaba presionada y amenazada por Fabrizio. Long y Herro me decían `¿querés terminar como Nicolás?´", indicó.

"Cuando bajamos, Nicolás, Fabrizio y Martínez se quedaron en la camioneta"

"Martínez me ofreció dinero para tener sexo. Fabrizio le llamó la atención varias veces al menor. Vi a Nicolás salir de un lugar llorando y me dijo Fabrizio que no me metiera. Tipo 3 y pico Martínez y Fabrizio nos llevaron y también llevaban a Nicolás. Cuando nos hicieron bajar, Nicolás, Fabrizio y Martínez se quedaron en la camioneta", declaró Gorordo.

"Lo vi (a Federico) dos veces llorando. No lo veía con la risa de siempre. En la camioneta, a la salida, iba sentado adelante y no quería levantar la cabeza para nada", acotó.

La testigo dijo haber visto cuando Fabrizio empujó y golpeó "dos veces" al menor en la fiesta.

"Se notaba que algo le hacían a él también (en referencia a sexo); tenía como miedo. Con mi hermana (Natalia) no volví a tener contacto después del otro juicio. Ella y Verónica Morales recibieron plata sucia", finalizó.

Gorordo aseveró que conoció a Margiotta en fiestas hechas en el local de Fabrizio y agregó que el acusado "siempre maltrató" al chico asesinado.

"Fabrizio cerraba local y hacía fiestas ahí; después las hacía en quintas. Pedro Martínez (el otro imputado) también", expresó Gorordo.

"Estuve en fiestas en las que tenía sexo a cambio de dinero. Mi hermana (Natalia) se calla por miedo y por plata. Aprovecharon la necesidad de ella. Mi hermana era novia de Martínez y yo iba como invitada a las fiestas, que eran con relaciones sexuales", añadió.

"Fabrizio invitaba a menores de edad; estábamos mi hermana, Verónica Morales y yo", continuó diciendo la mujer.

Dijo que Fabrizio y Martínez la invitaron a la fiesta que terminó con el crimen del nene.

El doctor Diskin le marcó a Gorordo que en declaraciones anteriores había manifestado que "jamás participó en fiestas", pero la chica dijo que no recuerda haber dicho eso.

"Nos fue a buscar una camioneta, nos pusieron pañuelos en los ojos y no nos dejaron ver dónde era el lugar. Había mucho alcohol, drogas y música. Lo vi a (Federico) Nicolás (Margiotta). Fabrizio me dijo que no me podía acercar a él; estaba maltratado", concluyó la mujer.

Diskin pidió un careo entre Fabrizio y Gorordo, quien relató que el menor "barría la vereda del negocio de Fabrizio".

El causante negó la afirmación de la testigo y "también haber estado en fiestas".

En tanto, el doctor De Lucia requirió previamente un careo entre Jésica Gorordo y María Soledad Arévalo.