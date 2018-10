Video: una bahiense cantó un tema de Sinatra en el programa La Voz Argentina

La bahiense Lucía Spaccasassi se presentó en el programa La Voz Argentina cantando la canción The way you look tonight de Frank Sinatra.

Los participantes del reality show están en la etapa de Audiciones a Ciegas, donde "luchan por formar parte de los equipos de Axel, Tini Stoessel, Soledad y Ricardo Montaner", según explican desde Telefe.

En el caso de Lucía, el jurado que se dio vuelta y, por lo tanto, la eligió para su "team" fue Ricardo Montaner.

"Tiene una extraordinaria voz. Hizo un paseo por todo lo que se puede hacer con una gran voz", dijo el artista.