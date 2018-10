Gallardo explicó que tiene que pasar para que deje River: "Tengo claro que nada dura para siempre", dijo

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, dialogó hoy en conferencia de prensa, en la previa del partido ante Colón, el viernes a las 21:15, por la novena fecha de la Superliga.

Entre otras cosas, el DT se refirió a su continuidad en la institución y dejó una frase que encendió la alarma en los hinchas del "Millonario".

"Estoy seguro que nada dura para siempre", dijo el Muñeco.

"Cada final de año para mí es importante. Más allá de la duración de los contratos, yo me baso mucho ha como llego a cada fin de año: cuales son los desafíos que tengo por delante, si tengo ganas de vivirlos, si tengo entusiasmo para afrontarlos, si veo que hay una comunión entre todas las partes".

"Si todo eso está bien, y yo me siento bien, no tengo porqué cambiar, más allá de cualquier tipo de posibilidades que uno pueda tener. Si hay razones para cambiar, es porque suceden cosas y está hasta el posible desgaste mismo. Y yo en ese sentir soy muy respetuoso conmigo mismo y con los demás. Si yo ya no encuentro todo esto, posiblemente no siga estando. Pero el punto siempre lo hago a fin de año. Cada reflexión mía se ha definido en los finales de año", agregó Gallardo.

Por otra parte, el entrenador riverplatense también se refirió a la convocatoria de Franco Armani a la Selección, quien no fue a la gira por Arabia Saudita.

"Estoy de acuerdo con las normas y deben cumplirse. Pero debe haber sentido común. Después del partido por Copa Argentina, habíamos decidido que Armani viaje con la Selección, pero luego de hablar yo con Scaloni, él con mucho sentido común nos dijo que no era necesario que viaje si estaba lesionado", sostuvo el DT "millonario".

Sobre esa ausencia, Gallardo dijo "estar muy tranquilo porque actué de buena fe" e indicó que "los que fomentan sospechas deben hacerse cargo".

"Son viajes muy largos. Entiendo que la Selección tenga compromisos. A veces son demasiado lejos. Nosotros no necesitamos sacar ventaja, se trata de sentido común. Qué jugador de fútbol no quiere estar convocado por el seleccionado argentino", remarcó.

Luego de medirse ante Colón, River recibirá el próximo martes a Gremio (a las 21.45), por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.