La mamá de Pity Álvarez contó que su hijo "sufre acoso y hostigamiento" en la cárcel

La mamá de Cristian "Pity" Álvarez contó que su hijo "sufre acoso y hostigamiento" en la cárcel de Ezeiza, donde está preso desde hace tres meses.

El cantante ingresó al penal en julio, acusado de matar a balazos a Cristian Díaz, un vecino del barrio Cardenal Samore, en Villa Lugano.

"Está enfermo, no es un asesino", dijo Cristina Congiú, la mamá del ex líder de Viejas Locas e Intoxicados.

Según publica Infobae, la mujer lo visita tres veces por semana y vive para él: "No falté nunca a las visitas, que duran dos horas. Soy su referente familiar más fuerte y él me pidió que esté, que no lo abandone, me dijo que me necesita", dijo Cristina.

Y agregó: "Me preocupa porque está muy aislado y eso es perjudicial para su salud".

La mujer también contó que el músico es "como un niño".

"Vive como una regresión. Por decirlo de alguna manera, el contacto conmigo es un refugio. A veces cuando hablamos por teléfono, le pido: 'Contame cómo fue tu día' y él siempre me responde: 'Mejor no me hagas recordar, no quiero hablar'", explicó.

El mes pasado, la familia del cantante se mostró preocupada por su estado de salud: tenía fiebre muy alta y no lo diagnosticaban.