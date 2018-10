El papelón de Melconián y los bahienses también cambian la premium por la súper

--Hola Juan María ¿Cómo te trata el parate del fútbol doméstico?

--Y... se extraña, encima la selección jugó contra nadie.

--Coincido y encima los Juegos Olímpicos de la Juventud no son pasión de multitudes, así que mejor vayamos a lo nuestro, aunque de la economía mejor ni hablar ¿No?

--Tal cual, la malaria continúa, pero ya que dijiste mejor ni hablar si querés te cuento el papelón que se mandó un economista muy conocido el miércoles pasado en Bahía.

--Uhh, dale.

--El episodio ocurrió luego de la presentación de Carlos Melconián, a sala llena en el Teatro Municipal, que por otra parte cautivó al auditorio con su forma tan directa de dirigirse a la gente.

--Sí, me dijeron que estuvo muy buena. Pero andá al grano.

--Parece ser que el economista estrella terminó su disertación con bastante mal humor y si bien aceptó darle una entrevista a Pancho, el economista de “La Nueva.”, la cosa no terminó nada bien...

--¿Qué pasó?

--Acordaron hacer la nota caminando por Alsina pero no alcanzaron a dar muchos pasos. Cuando el periodista le preguntó si Sturzenegger y Aranguren habían sido una piedra en el zapato para Macri, Melconián entró en cólera y le dijo: ¿Cómo me vas a preguntar eso? Chauuu, tomáletas... Luego se dio media vuelta y se fue.

--Uhhhhhhhh debe haber sido la nota más breve del diario.

--No tengas dudas, pero todavía me sigo preguntando qué tuvo de malo esa pregunta. Se ve que el hombre está encandilado por la fama y las luces del estrellato le hicieron perder educación.

---Y... capaz estaba de mal humor porque justo ese día el gobierno había dado marcha atrás con el cobro extra del gas.

--Puede ser, fijate que su socio, Rodolfo Santangelo, advirtió que la no compensación a las distribuidoras iban a tener consecuencias en el plano fiscal porque en lugar de déficit cero empezaremos con déficit 10 mil millones y que a diferencia de Melconián, quien dijo que la recesión iba a durar 12 meses, él habló, como mínimo, de dos años.

--Uhh ya te metiste con la recesión. ¿No hay una buena?

--Pocas, pero sí, y ya que te mencioné al economista Pancho, me hiciste acordar de Pancho Caspe, quien acaba de recibir una felicitación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por el proyecto municipal “Que ningún chico duerma en piso de tierra”.

--Me imagino que en la Muni deben estar más que contentos...

--Sí, porque por la iniciativa que se viene desarrollando en barrios carenciados de Bahía, Caspe participará de una serie de actividades de capacitación junto a otros responsables de iniciativas de alto impacto social. Incluso la carta del BID lo termina felicitando por el excepcional trabajo realizado.

--Antes de volver a la malaria económica, me imagino que otra buena noticia debe haber sido el lanzamiento de la Unión Industrial de la Patagonia Argentina (UIPA).

--Totalmente, sobre todo porque en Bahía, una ciudad muchas veces apática para abordar y debatir las cuestiones de desarrollo, todos los presentes coincidieron en la necesidad de comenzar un proyecto común y federal que integre regiones y no que las divida.

--Una pena que no hayan estado presentes los empresarios de Río Negro y Chubut...

--Sí, pero hay confianza que estos lógicos recelos iniciales se vayan superando cuando esta entidad empiece a gestionar beneficios concretos para todas las provincias. Igual fue muy importante para Bahía que el rionegrino Pichetto haya remarcado el rol de nuestro puerto y hay otro dato que me parece fundamental porque permitió la reinserción de Bahía en la consideración de la Patagonia, y que es la ratificación de Neuquén de considerar a Bahía como el puerto de Vaca Muerta. Igual te adelanto que no sólo hubo un apoyo concreto y visible de algunas provincias patagónicas a la UIPA.

--¿A qué te referís?

--A que también hubo otros por lo bajo que invitan a ver con optimismo esta cruzada.

--Bien, estaremos atentos. ¿Falta mucho para que el bahiense de a pie comience a ver los beneficios de Vaca Muerta? Te pregunto porque hace mucho que venimos hablando del tema y el ciudadano común aún no ve demasiados hechos.

--El movimiento logístico, sobre todo de las arenas especiales que requieren los pozos ya es una realidad. En cuanto al resto de las cosas que andan dando vueltas con suerte comenzarán a percibirse el año que viene.

--¿A qué te referís?

--Si se cumplen los anuncios a mitad de año comenzará la construcción del ramal ferroviario a Añelo, esto generará unos 3.000 puestos de trabajo directos en los 700 kilómetros del corredor. Entiendo que algo de esto se verá en Bahía. De todas formas hay otros proyectos que sí pueden modificar el panorama laboral de la ciudad.

--¿Te referís a los que vengan de la mano del gas?

--Claro. Para comienzos de 2019 comenzaría a construirse un gasoducto entre Neuquén y San Nicolás, el cual pasará por la planta compresora ubicada en Saturno, a pocos kilómetros de las ruinas de Epecuén, y desde allí seguirá a Rosario. Esto permitirá que no haya que enviar tanto gas desde Bahía hacia el norte y que se pueda utilizar en las ampliaciones del polo petroquímico de las que te vengo hablando, el caso más concreto es el de la nueva planta de Profertil. Y en el caso del petróleo las expectativas para la región tampoco son malas.

--¿Hay algún proyecto previsto?

--Lo más factible es la ampliación de la capacidad de transporte de Oldelval. La empresa quiere duplicar lo que está transportando en cinco años. Hoy lleva 21.000 m3/día a Puerto Rosales cuando la capacidad es de 25.000 a 26.000 m3/día. Ahora está calculando llegar a 45 mil o 50 mil m3/día en 2024.

--Todo suma amigo, sobre todo en tiempos de malaria...

--Así es, ayer hablaba con un amigo martillero y me comentó que todo está muy pero muy parado y que si bien los valores no han bajado, el que viene con plata en mano puede conseguir jugosos descuentos.

--¿Y en el tema alquileres?

--A la gente le cuesta cada vez más pagar, de hecho se nota que algunos que eran muy buenos pagadores ahora se atrasan porque cobran el sueldo en dos veces. Lo que se ve en la calle todos los días. Sí se sigue moviendo el tema de los fideicomisos, pero ese es un negocio distinto, y si bien se siguen construyendo departamentos, después cuesta mucho venderlos.

--Pero igual hay un sector de la población que sigue consumiendo...

--Por supuesto, aunque no todo es oro lo que reluce, sino fijate la cantidad de restaurantes que decidieron abrir menos días por semana o preguntá si los que salen a comer a fuera gastan lo mismo que antes.

--Te doy la razón, pero fijate que en la inauguración de Mostaza el local estaba que explotaba.

--Bueno, pero es una novedad para Bahía, si no fijate lo que está pasando con los combustibles.

--Lo del aumento del GNC es lógico, pero no me vas a decir que acá también hay un aumento de la venta de nafta súper y un descenso de la premium.

--Exacto. ¿Y por qué pensabas que acá no se iba a dar? Y te adelanto que el fenómeno es similar al que se vive en el resto del país, donde en agosto la premium se vendió un 12,5 por ciento menos y la super y el gasoil de menor calidad aumentaron 9 y 6,21 por ciento, respectivamente. Si el manual del auto le permite funcionar bien con menor octanaje no hay inconveniente, aunque este tipo de combustibles tienen mayor cantidad de residuos, entre otras desventajas.

--Bueno, capaz habrá que ir a Pedro Luro donde bajaron el precio de las naftas un 20 por ciento, resignando ganancias, para poder competir con las estaciones de servicio de la región patagónica. Pero pasemos a las grandes obras en Bahía. ¿Cómo marchan?

--Habrás leído en el diario que Parera ya se licitó y Sesquicentenario y El Cholo está muy bien, esta semana que pasó ya se certificaron casi 80 millones de pesos en trabajos, estos días se ha trabajado mucho, pero tengo algunas novedades en el plano político.

--Dale, avanti.

¿Woscoff se hizo K?

--¿Me creerías si te digo que Woscoff se hizo K?

--Nooo, lo único que falta. ¿Por qué lo decís?

--Bueno, eso dan a entender las malas lenguas, pero en realidad sólo se trata del inicio de conversaciones con Integración Ciudadana, el sector que encabeza Federico Susbielles. No se trata de un frente electoral, pero como se apresuraron a aclarar desde las filas K ellos están dispuestos a hablar con todos los que estén en contra del modelo de Macri.

--No salgo de mi asombro, mirá si lo habré escuchado a Ruli cuestionar al kirchnerismo. Ahora pareciera que Unidad Ciudadana e Integración Ciudadana tiene bastante más en común que el nombre.

--Bueno, no te apresures ni te hagas la película. Sí te diría que las charlas del sector de Susbielles con todo lo que no es el peronismo son informales. Hay buena sintonía y una mirada concordante crítica hacia el gobierno, pero a la hora de hablar de un frente electoral bahiense las conversaciones sí están mucho más adelantadas con el peronismo y el pan peronismo.

--¿Por ejemplo con el sector de Marcelo Feliú?

--Sí, aunque falta bastante lo ven como algo probable.

--Bueno, en una de esas la suman a la tana Schieda.

--Jaaa no lo veo, aunque después de haberla escuchado despotricar el jueves contra sus compañeros de bancada de Cambiemos porque no tuvieron en cuenta un proyecto contra el pago extra del gas, en una de esas forma un bloque unipersonal.

--Che, ya que hablamos de una radical me hiciste acordar de otro tema. ¿Qué lectura hacés del ataque con grafitis a la casa de la madre de Baylac?

--Jean Paul le apunta al kirchnerismo, pero en esa corriente política la gran mayoría son jóvenes que no saben quién es, obviamente dentro de un movimiento tan amplio todo es posible y las pintadas existieron, pero sería muy temerario enfocar la mirada para ese lado. Ojalá todo haya sido obra de la casualidad y se haya pintado esa vivienda como ocurre con tantas otras que son escrachadas por jóvenes ajenos a la política. De todas formas nos solidarizamos con Baylac frente a un ataque tan cobarde.

Llega el ministro Ritondo

--Así es amigo ¿Algo más del plano político?

--Sí. El jueves va a estar el ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo con su plana mayor y va a haber una convocatoria muy importante a intendentes no sólo de la Sexta sino de otros distritos como Necochea para analizar aspectos de su seguridad.

--¿Habrá algún reclamo local?

--Por lo que sé la Muni va a exponer la preocupación que existe porque no se han actualizado los montos por combustibles, repuestos, etc., y que están generando un costo extra. La visita va a durar todo el día y habrá una recorrida por varios sectores de la ciudad.

--Ya que estamos en tema. ¿Qué tenés del ámbito judicial?

--Mirá, sé que existen algunas complicaciones con la aplicación de la vía electrónica, que es obligación en todos los fueros, salvo el penal.

--No estoy en tema. ¿De qué se trata?

--La Suprema Corte provincial dispuso que, desde junio pasado, todas las presentaciones que realicen las partes y auxiliares de justicia en un proceso judicial civil y comercial, contencioso, de trabajo o de familia tiene que ser por ese medio.

--Esto es el adiós a las causas de papel...

--Exactamente. Ni más ni menos. Es lo que se busca. Ahora todos los litigantes tienen que hacer sus presentaciones a través de un sistema digital instalado en el portal de la Corte provincial.

--¿Y cuáles son los problemas que existen?

--Me dicen que, al menos en algunos casos, se hace difícil reemplazar la nitidez de las muestras fotográficas en papel por las electrónicas, en las presentaciones de determinadas demandas, que muchas veces son clave para dilucidar los casos.

--¿Por una cuestión de nitidez?

--Pareciera que sí. De hecho, algunos jueces no pierden la oportunidad de dejarlo en claro, incluso en los fallos. Pasó el otro día con el camarista civil Guillermo Emilio Ribichini, quien, en el marco de una demanda, por daños y perjuicios, de una vecina contra una empresa de servicios, dejó en claro su descontento.

--¿Qué dijo?

--Textualmente: “como se sabe, estamos avanzando -no sin dificultades- con las presentaciones de escritos por vía electrónica, pero no llegamos, todavía, a la suplantación de los escritos mismos con presentaciones fotográficas. Los daños, todavía, hay que alegarlos con palabras y no por remisión a unas fotografías que, para más, tampoco muestran los eventuales mínimos deterioros (en el caso bajo análisis)”, expresó en la crítica.

--Bueno, como en todo gran cambio, habrá que superar la transición.

--Sí, es cierto, sucede que, en este proceso de cambio, hay que tratar de minimizar las falencias del sistema para evitar “injusticias”.

--Estoy de acuerdo.

--Bueno, ¿tenés algo más?

--Sí, una propuesta interesante para mañana...

--¿Qué me sugerís?

--Date una vuelta por el autódromo para ver la segunda fecha de las picadas en la recta principal.

--La verdad es que es muy bueno haber recuperado un escenario que estuvo inactivo tanto tiempo.

--Sí, además aquellos fanáticos compiten en un lugar preparado para correr y no en las rutas o calles, donde se pueden producir accidentes.

--Bueno, levantemos campamento que hoy para mí es un domingo de pastas y aún no hice las compras.

--Dale, y no seas rata, metele un buen estofado...

--Eso dalo por hecho. Si hay crisis que no se note. Hasta el próximo domingo.

--Chau. Nos vemos en una semana.