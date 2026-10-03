Industria y empleo: la explicación de Daza sobre el mercado laboral y la comparación con Estados Unidos

El viceministro de Economía, José Luis Daza, explicó las principales variables que sufrió el mercado laboral, en particular la industria y el empleo, dentro de Estados Unidos y buscó compararlo con la situación actual de Argentina.

El segundo de Luis Caputo utilizó un gráfico elaborado por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés) donde demuestra cómo el empleo industrial cayó —desde 1950 en adelante— mientras que, en el mismo período, la producción manufacturera registró un salto superior al 400%.

En particular, Daza sostuvo que el empleo de ese rubro se contrajo como porcentaje de la fuerza laboral, pasando de 24% a 7%, pero que la producción se multiplicó por cinco. "Menos trabajadores hoy producen 5 veces más", dijo en el posteo que subió a sus redes.

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A la par de esa dinámica sumó que, desde 2007, la producción industrial norteamericana se encuentra estancada en un 10% por debajo del peak, a pesar de contar con subsidios y aranceles.

"Ni siquiera la mayor economía del mundo ha podido contrarrestar las fuerzas económicas y tecnológicas globales", señaló el economista. El funcionario del Palacio de Hacienda afirmó que, de cara al futuro, la automatización y la robotización generarán cambios en el mercado laboral, sumando "mayor intensidad de capital, costos fijos más altos y, por lo tanto, economías de escala cada vez más importantes". "Es una tendencia inevitable".

El caso de Argentina

Tras haber contrastado que "la mayor economía del mundo" no pudo frenar la caída del empleo industrial, llevó la discusión en torno a lo que sucede en el país actualmente. El programa económico, en donde uno de los puntos centrales fue instruir políticas de apertura comercial al mundo, generó resultados positivos y negativos en distintos sectores. La industria y la construcción, por ejemplo, son dos de los más golpeados por el modelo de Javier Milei.

En ese sentido, Daza afirmó que aquellas industrias que continúan ancladas al mercado interno, bajo el proteccionismo y precios más elevados, están "condenadas".

"Con 46 millones de habitantes no hay escala para competir. Ahí no está el futuro del empleo masivo", sostuvo.

Bajo su mirada, tendrán éxito aquellas que "aprovechen la escala de la economía mundial", punto por el cual defendió la apertura, la flexibilidad, los acuerdos comerciales y la posibilidad de importar bienes y tecnología «sin trabas ni sobrecostos". También indicó que la estabilidad macroeconómica permitirá "bajar el costo país y así el costo de capital".

"Vaca Muerta, la minería, el agro y la economía del conocimiento le dan a la Argentina una oportunidad extraordinaria. El futuro industrial de la Argentina no está en proteger el pasado. Está en integrarse al mundo, ganar escala, bajar el costo del capital y aprovechar las enormes ventajas que tenemos en energía, recursos naturales y recursos humanos". (N/A)