Indignante: robaron adornos navideños en los departamentos de Ayuda-le

Integrantes de Ayuda-le calificaron como "indignante" el robo de adornos navideños ocurrido en las últimas horas en los departamentos que la entidad tiene en la zona de Villa Amaducci para los pacientes de la región que llegan a nuestra ciudad para realizar tratamientos.

Silvia Molina se refirió al hecho que se produjo en el predio situado en Baigorria al 2.100.

"Es lamentable, porque son chicos que seguramente se han criado en el barrio. Las coronas las había colocado el viernes a la mañana atadas con cinta para que no se vuelen, no para que no las roben. Es un acto vandálico", mencionó al programa Panorama de LU2.

La sustracción de los elementos quedó registrada por las cámaras de seguridad instaladas en el lugar.

"Es un adornó para que cuando lleguen los chicos con un familiar vean el ambiente navideño. Por eso también pedimos ayuda y trabajamos para que todos tengan su regalo. Este robo es un golpe bajo y al corazón".

"Nos han robado materiales de construcción cuando hicimos arreglos en el predio. Pensamos que si lo roban para hacer una casa tiene algún justificativo, pero esto que pasó no se justifica de ninguna manera. Es un acto de maldad", siguió diciendo.

Finalmente, sostuvo que "tenemos que pensar qué estamos haciendo con nuestros jóvenes, porque son chicos. Hace unos 15 años que estoy acá y nunca pasó algo así. Las elaboramos personalmente (las coronas navideñas), les ponemos amor y esto nos rompe el corazón".