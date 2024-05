Sobrevivió a la tragedia en Bahiense del Norte y ahora necesita ayuda para comprar una prótesis

La trágica tarde del 16 de diciembre último aún continúa afectando la vida de quienes sufrieron en primera persona el paso del temporal por Bahía Blanca.

Uno de los casos es el de Antonella Huilipán, quien en el momento del desastre se encontraba con su familia en el club Bahiense del Norte, uno de los lugares más afectado de la ciudad: el derrumbe de una pared en un gimnasio de la institución ubicada en Salta 28 provocó 13 fallecidos.

Como consecuencia, Antonella perdió a su pareja, Bryan Ortega, y una pierna, por lo que actualmente se encuentra realizando una colecta para poder comprar una prótesis y volver a caminar.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Recuerdo haber llegado al club, entramos y a los cinco minutos se escuchó una bomba; así fue. Sentí el impacto y que mi marido me empujaba. Después, recuerdo estar aplastada y escuchar gente gritando. Estaba todo oscuro", relató.

"Miré al paredón y era una hoja de papel cómo se movía. Después no recuerdo más, miré al cielo, estaba todo negro... me desperté cuatro días después con la noticia que había perdido a mi pareja y a mi pierna", agregó.

En diálogo con Panorama, por LU2, Antonella señaló que "en un principio no me pareció tan grave lo de la pierna, pero no puedo devolverle el papá a mis hijas, no puedo traerlo de nuevo es un daño irreparable; es desgarrador".

Foto: Wips

Huilipán permaneció 46 días internada, tuvo una infección y debió ingresar a quirófano más de tres veces. Ahora, sin cobertura social, necesita reunir 23 millones de pesos para acceder a una prótesis.

"Iniciamos una colecta porque no cuento con ese dinero. Me quedan menos de diez días, necesito entregar al menos 60 % para acceder a la prótesis. Después va a aumentar", aclaró.

Quienes quieran colaborar, pueden hacerlo al alias todospor.anto, a nombre de Evelyn Yamila Antonella Huilipan, o dirigiéndose al teléfono 291-4275095.

"No tengo cobertura social, tengo que comprarla con mis recursos. Hasta ahora nadie se acercó. El intendente y el secretario de Salud quedaron en darme una respuesta,. El club, nada", mencionó.

"No tengo fuerza para reclamar nada ni para ponerme a pelear. Hay días buenos, días malos, días en los que uno piensa si Dios me está ayudando o me está castigando, pero tengo que seguir por mis hijas", completó.