Olimpo se dividió en dos y sumó un punto con sabor a poco ante Cipolletti

Sin mostrar una gran versión colectiva y dejando algunas dudas y pocas certezas, Olimpo empató esta tarde ante Cipolletti en el Carminatti (1 a 1), en la tercera localía consecutiva de las que cosechó 5 de los 9 puntos en juego.

Luego de un mal primer tiempo en el que sufrió a un albinegro plantado, que le manejó la pelota, le marcó un gol y le creó situaciones, el equipo bahiense cambió la cara en el complemento y pese a no mostrar un alto nivel, fue por empuje y llegó al empate.

Para un partido que se dividió en dos en cuanto a desarrollo, la igualdad terminó siendo lo más justo. Aunque, claro, el punto deja sabor a poco en Bahía y puede que sume algo más para Cipo, que se vuelve a la ruta estirando su invicto a cuatro partidos.

Pero si el juego, podemos decir, que estuvo dividido en dos, es justo que vayamos partes.

Capítulo 1: de la cabeza de un histórico

Fue Cipolletti el mejor de la primera mitad, arrancando la tarde bien plantado en campo rival, generó chances, pisó con gente el área y se adueñó del trámite.

De hecho en apenas 7 minutos avisó y con alerta máxima, porque un cabezazo de Tello que rozó el palo de Martín García.

Es que lejos de especular, luego de apenas de algunos pocos minutos de estudio la visita jugó con líneas adelantadas con Díaz Borda sumándose a la zona de gestación, los volantes llegando al área y con Iachetti como punta de lanza pero jugando de adentro hacia afuera y haciendo salir lejos a los centrales locales.

Con sus líneas adelantadas y ganando la posesión de la pelota y la mayoría de los duelos individuales, Cipo comenzó a inquietar.

Enfrente, Olimpo mostró una de sus principales características: ser directo. Aunque con esa fórmula no logró ser preciso y, mucho menos, generar riesgo.

Mientras que cuando logró sumar pases volcó el juego a la derecha, lo que le abría dos posibilidades: atacar con el desequilibrio de Larrea (le costó explotar su muy buen mano a mano para ser determinante) o las trepadas de Federico Pérez, quien venía de dar dos asistencias ante Sansinena. O bien sorprender con Coacci (de lo más activo de la tarde), quien llegaba por el opuesto como sorpresa.

No obstante, el aurinegro no lograba ser preciso ante un rival metedor e intenso, que ni siquiera la apertura del marcador lo hizo cambiar la postura.

Es que el tanto del eterno Manolo Berra, quien cabeceó con absoluta soledad en el área chica tras un córner a los 21 minutos, no modificaron -al menos hasta ahí- la tónica del juego.

Si bien el aurinegro reaccionó con un par de intentos desde afuera (desactivados por la defensa) y con un mano a mano que Crespo le sacó a Osurak en el área chica, la visita le siguió jugando al golpe por golpe y, de hecho, el partido se rompió y se volvió de ida y vuelta por algunos minutos.

De esa manera le seguía dominando el trámite y se ponía rápidamente en situación de amenaza ante el arco de Martín García y de una defensa que no encontraba solidez ni ser compacta.

Es más, el golero bahiense contuvo bien un remate de afuera de Díaz Borda (la agarró de aire pero su disparo le salió muy al medio) y después mandó por arriba del travesaño un cabezazo a Damián Jara que tenía destino de gol.

Hasta ahí la victoria de Cipo era justa, había dominado la pelota en gran parte de juego, pisado el área con mucha gente y logró abrir el marcador de la cabeza de un histórico que lo gritó como si fuera el primero.

No obstante, la historia fue otra en el segundo tiempo...

Capítulo 2: Olimpo fue, con más empuje que ideas

Con la desventaja y un clima que lentamente empezaba a ser de impaciencia, sin mostrar una gran versión Olimpo mejoró en el segundo tiempo y, al menos, fue.

Con más empuje que ideas, el aurinegro arrinconó en el comienzo a un rival que salió a defender con un bloque más bajo y que dio la sensación que nunca se terminó de creer la idea de dar el golpe y llevarse el triunfo de Bahía.

A los 13 minutos llegó el empate del aurinegro, que ya dominaba la posesión y debía estar jugando con uno más que su rival luego de una falta de Santiago Jara a Federico Pérez, que tuvo que ser roja y no amarilla.

El equipo bahiense llegó a la igualdad con una de sus armas clave: la pelota parada. Ramírez lanzó desde la izquierda un córner que desvió Osurak al palo y el Colo Acosta empujó con oportunismo: 1-1.

El gol fue el envión ideal para que el Olimpo siguiera arrinconando a Cipolletti, de la mano del crecimiento de Acosta, quien tuvo otra chance desde afuera del área y se mostraba peligroso cuando la jugada iba para él y, también, con alguna acción en la que terminaba siendo el receptor hasta casi casual.

No obstante, la visita aguantó el embate sin mayores sobre saltos, pero si con un par de buenas atajadas de Crespo y el orden generalizado, jugando cerca de su arquero y en menos metros.

Por el peso de su camiseta e historia, también por presente cercano y la jerarquía de alguno de sus jugadores, Olimpo siguió yendo en busca de revertir el marcador. Adentro, intentando ser amplio por las bandas y, desde afuera, con el empuje de su gente.

Llorens empezó a mover el banco y primero mandó a Vila por Osurak y a Julio López por Osinaga, para que se faje con el siempre amenazante Amieva, quien sumó minutos como suplente.

Y apenas unos minutos después hizo ingresar a Gutiérrez (por Coacci) mandando a Larrea por la izquierda. Y, además, armó un doble "9" poniendo a Cáceres por Diego Ramírez, tirando a Acosta a la zona intermedia entre los volantes y los delanteros.

Con ese esquema (después se le sumó Di Búo en los minutos finales) y ya lejos de ser avasallante, tuvo una clara con una media vuelta de Vila (atoró bien Crespo) y un cabezazo desviado de Cáceres.

Pero nunca logró ser profundo por afuera, ni cambiar el ritmo cerca del área. Ante un rival que sobre el cierre si se dedicó a clausurar caminos y se terminó enamorando de un empate que, al final de cuentas, fue lo más justo pero que en el Carminatti dejó sabor a poco.

-La síntesis

-Olimpo (1)



M. García 6



F. Pérez 6

Fleita 6

Osinaga 5

Paredes 5



Larrea 5

S. Fernández 6

D. Ramírez (c) 5

Coacci 6



Acosta 7

Osurak 5



DT. Pedro Llorens



-Cipolletti (1)



Crespo 6



D. Jara 6

Piro 5

Berra (c) 7

Kucich 5



Argüello 6



Magnano 5

Tello 5

S. Jara 6



Díaz Borda 6

Iachetti 5



DT. Gustavo Noto.



PT. Gol de Berra (C), los 21m.

ST. Gol de Acosta (O), los 13m.



Cambios. 70m. J. López y Vila por Osinaga y Osurak, 76m. S. Gutiérrez y J. Cáceres por D. Ramírez y Coacci 88m. Di Búo por F. Pérez, en Olimpo; 62m. Amieva y Lara por Iachetti y S. Jara y 92m. Carrera por Magnano, en Cipolletti.



Amonestaciones. Osinaga (35m.), en Olimpo; Piro (52m.),S. Jara (55m.) en Cipolletti.



Árbitro. Marcos Liuzzi (5).



Cancha. Olimpo (regular).