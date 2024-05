El gobierno explicó que aún no está definido el puesto de Sturzenegger en el gabinete

El presidente Javier Milei anunció horas atrás que el extitular del Banco Central durante el gobierno de Cambiemos, Federico Sturzenegger, se sumará en breve al gabinete aunque hoy el vocero Manuel Adorni explicó que todavía no está definido en qué rol.

En su habitual rueda de prensa, Adorni declaró:

“Federico Sturzenegger ha colaborado muchísimo con este gobierno y desde hace un montón de tiempo con las ideas de la libertad, con el desarrollo de cuestiones que hacen a un Estado más moderno y con menos regulaciones”, dijo, en referencia a la participación decisiva del economista en la elaboración de la Ley Ómnibus que luego derivó en la Ley Bases.

Agregó: "Es una persona que tiene mucho para dar, así que es razonable que el presidente lo quiera incorporar a ser parte de su gabinete. Todavía no está definido cuál va a ser exactamente la posición que ocupe”.

En medio de rumores de la salida del jefe de Gabinete Nicolás Posse, Milei explicó en una entrevista periodística que todo el gabinete está sometido a revisión y que una vez que se apruebe la Ley Bases en el Congreso habrá cambios en su plantel ministerial.

El portavoz presidencial también se refirió esta mañana a las protestas gremiales previstas en Córdoba, provincia a la que viajará mañana el presidente en ocasión del 25 de Mayo.

“Los grandes cambios de paradigma en la historia de la humanidad se dieron siempre, y en todo lugar, por el impulso de los ciudadanos de a pie, y Córdoba es la meca de la libertad argentina”, comenzó diciendo Adorni.

Luego añadió que "estamos atentos a cómo sucedan los hechos y tomaremos las medidas necesarias para garantizar la seguridad del presidente y que todos podamos disfrutar de la fiesta patria”.

Respecto del Pacto de Mayo con los gobernadores, que finalmente no tendrá lugar mañana, dijo: "Al no haberse culminado el proceso de la Ley Bases, que será en los próximos días o semanas, no había condiciones para la firma del Pacto. Más allá de la expectativa en lograr su aprobación, esta situación estaba dentro de las posibilidades”.

Y aseguró: "A nosotros las fotos no nos importan, lo que nos importan son los acuerdos para sacar a la Argentina adelante. El camino es firme, el norte es claro y hacia allá vamos”.